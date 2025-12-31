Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον Αντώνη Κοκορίκο

Στην οθόνη της αίθουσας προβλήθηκε βίντεο με φωτογραφίες από τη ζωή του και αποσπάσματα από τις εκπομπές του στο ραδιόφωνο

Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον Αντώνη Κοκορίκο
31 Δεκ. 2025 12:32
Pelop News

Υπό τους ήχους του τραγουδιού «Άδεια μου αγκαλιά» του Διονύση Σαββόπουλου αποχαιρέτησαν σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τον γνωστό δημοσιογράφο Αντώνη Κοκορίκου, η σύζυγός του και τα παιδιά του, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι, το πρωί της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

Στην οθόνη της αίθουσας προβλήθηκε βίντεο με φωτογραφίες από τη ζωή του και αποσπάσματα από τις εκπομπές του στο ραδιόφωνο. Στην τελετή μίλησαν για αυτόν η σύζυγός του Χάρις και ο δημοσιογράφος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ Δημήτρης Τσαλαπάτης.

Ο Αντώνης Κοκορίκος γεννήθηκε στη Χαλκίδα το 1959 και ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία, όντας ακόμη μαθητής, στην εφημερίδα «Ευβοϊκή Γνώμη». Εργάστηκε μεταξύ άλλων στην ΕΡΤ,  στις εφημερίδες «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ», «ΓΝΩΜΗ», «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», «ΑΥΡΙΑΝΗ», «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ», «ΚΑΡΦΙ», στους ραδιοφωνικούς σταθμούς «FLASH 96,1», «ΣΚΑΪ», «ALPHA», «NITRO» και στους τηλεοπτικούς σταθμούς  «MEGA», «STAR» ,«ALTER» και «Βεργίνα TV».

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:54 Μέτρα 2026: Φοροελαφρύνσεις σε ΦΠΑ και ΕΝΦΙΑ, αυξήσεις μισθών και στοχευμένες ενισχύσεις
12:48 Τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στον Μητσοτάκη από την Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου, δείτε φωτογραφίες
12:40 Ανάκληση ξανθής σταφίδας από τον ΕΦΕΤ λόγω ωχρατοξίνης Α
12:32 Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον Αντώνη Κοκορίκο
12:22 Πάτρα: Βρέθηκε λύση για τον άστεγο Νίκο που ζούσε στο πεζοδρόμιο της πλατείας Ομονοίας
12:14 Συλλήψεις φυγόποινων σε Αίγιο και Κάτω Αχαΐα
12:08 Θεόδωρος Βασιλόπουλος: «Συνεχίζουμε προσηλωμένοι στο στόχο»
12:02 Η ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας για το 2026 και τις προοπτικές του
11:50 Το βότανο που αντικαθιστά το αλάτι!
11:39 Σύλληψη Παλαιστίνιου στο Πανεπιστήμιο Πατρών για πλαστές φοιτητικές κάρτες
11:38 Πιάστηκαν με ποσότητα κάνναβης στο Αγρίνιο, δυο συλλήψεις
11:38 Eurostar: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις δρομολογίων, στον «αέρα» επιβάτες
11:26 Θανάσιμη πτώση για 32χρονο στο Ηράκλειο
11:25 Οι πρώτες εικόνες με χιονισμένα τοπία στη χώρα, θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν ΦΩΤΟ
11:14 Εξιχνιάστηκε κλοπή κοσμημάτων 44.5000 ευρώ από σπίτι στο Αγρίνιο
11:13 Πάτρα: Νοσοκομεία σε επιφυλακή για γρίπη και ιώσεις – Προσοχή στα συμπτώματα
11:08 Προκλήσεις και προσδοκίες
11:02 Εγκλημα Κολωνάκι: Οι αντιφάσεις του 60χρονου γιου, οι μαρτυρίες και η προφυλάκιση
10:55 «Λαμπάδιασε» βυτιοφόρο στην Εθνική Θεσσαλονίκης – Σερρών, έκλεισε η οδός
10:51 Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός προκάλεσε τροχαίο, τρεις τραυματίες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ