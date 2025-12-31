Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον Αντώνη Κοκορίκο

Υπό τους ήχους του τραγουδιού «Άδεια μου αγκαλιά» του Διονύση Σαββόπουλου αποχαιρέτησαν σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τον γνωστό δημοσιογράφο Αντώνη Κοκορίκου, η σύζυγός του και τα παιδιά του, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι, το πρωί της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

Στην οθόνη της αίθουσας προβλήθηκε βίντεο με φωτογραφίες από τη ζωή του και αποσπάσματα από τις εκπομπές του στο ραδιόφωνο. Στην τελετή μίλησαν για αυτόν η σύζυγός του Χάρις και ο δημοσιογράφος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ Δημήτρης Τσαλαπάτης.

Ο Αντώνης Κοκορίκος γεννήθηκε στη Χαλκίδα το 1959 και ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία, όντας ακόμη μαθητής, στην εφημερίδα «Ευβοϊκή Γνώμη». Εργάστηκε μεταξύ άλλων στην ΕΡΤ, στις εφημερίδες «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ», «ΓΝΩΜΗ», «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», «ΑΥΡΙΑΝΗ», «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ», «ΚΑΡΦΙ», στους ραδιοφωνικούς σταθμούς «FLASH 96,1», «ΣΚΑΪ», «ALPHA», «NITRO» και στους τηλεοπτικούς σταθμούς «MEGA», «STAR» ,«ALTER» και «Βεργίνα TV».

