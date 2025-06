Στο χείλος της κόλασης: Ολομέτωπη στρατιωτική σύγκρουση Ισραήλ–Ιράν, τρεις νεκροί και πάνω από 60 τραυματίες

Σε φάση ακραίας πολεμικής κλιμάκωσης έχει εισέλθει η Μέση Ανατολή, καθώς οι ισραηλινές επιθέσεις σε πυρηνικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν προκάλεσαν άμεσα ιρανικά αντίποινα με καταιγισμό βαλλιστικών πυραύλων. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ισραήλ, ενώ εκατοντάδες τραυματίστηκαν στο Ιράν.

Πόλεμος! Το Ιράν εκτόξευσε 100 βαλλιστικούς πυραύλους στο Ισραήλ

Η πιο πρόσφατη ιρανική επίθεση εκδηλώθηκε στις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου, με τις σειρήνες να ηχούν σε πολλές πόλεις του Ισραήλ και τις Αρχές να καλούν τον πληθυσμό να καταφύγει σε καταφύγια. Εκρήξεις ακούστηκαν τόσο στην Ιερουσαλήμ όσο και στο Τελ Αβίβ, ενώ τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από άμεσο πλήγμα σε πολυκατοικία, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι Channel 12. Οι τραυματίες ανέρχονται σε τουλάχιστον 20.

Footage from the Iranian ballistic missile impact in central Israel. Medics say they’re treating at least 10 wounded. pic.twitter.com/iZtMAh8IlD

