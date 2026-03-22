Στο Χιούστον ο Παπασταύρου: Συναντήσεις με Chevron και ExxonMobil για επιτάχυνση υλοποίησης συμφωνιών υδρογονανθράκων

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου μεταβαίνει σήμερα Κυριακή 22 Μαρτίου 2026 στο Χιούστον των ΗΠΑ, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της κορυφαίας διεθνούς ενεργειακής διοργάνωσης CERAWeek 2026. Μαζί του ταξιδεύουν ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος και ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) Αριστοφάνης Στεφάτος.

Κεντρικό αντικείμενο του ταξιδιού αποτελούν οι διμερείς συναντήσεις με στελέχη των δύο μεγαλύτερων αμερικανικών ενεργειακών κολοσσών:

Τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, οι κ.κ. Παπασταύρου και Τσάφος θα συναντηθούν με τον Kevin McLachlan, Senior Vice President Exploration της Chevron.

Την Τρίτη 24 Μαρτίου θα ακολουθήσει συνάντηση με τον John Ardill, Vice President της ExxonMobil.

Στις συζητήσεις θα τεθεί η επιτάχυνση της υλοποίησης των κυρωμένων συμφωνιών παραχώρησης και ανάπτυξης υδρογονανθράκων στην ελληνική επικράτεια, με στόχο την ταχύτερη υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων.

Στο πλαίσιο της CERAWeek, ο υπουργός Παπασταύρου θα συμμετάσχει τη Δευτέρα 23 Μαρτίου σε πάνελ με τίτλο «The Gas bridge: Connecting EastMed gas to global markets». Στο ίδιο πάνελ θα παρευρεθούν η Ditte Juul-Joergensen (Γενική Διευθύντρια Ενέργειας Ευρωπαϊκής Επιτροπής), ο Eric Eyberg (Head Global Natural Gas & Power Advisory, S&P Global) και ο Osama Mobarez (Γενικός Γραμματέας East Mediterranean Gas Forum).

Την ίδια ημέρα, ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος θα λάβει μέρος σε πάνελ με θέμα «European competitiveness: Regulations and growth», μαζί με τους Laurent Ruseckas (Executive Director First Take Gas & Global Macro, S&P Global), Andreas Feicht (CEO & Chairman RheinEnergie) και Miguel Angel Lopez Borrego (CEO Thyssenkrupp AG).

Επιπλέον, ο κ. Παπασταύρου θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση που διοργανώνει προς τιμήν του το Ινστιτούτο Baker του Πανεπιστημίου Rice – κορυφαίο ερευνητικό κέντρο γεωπολιτικής της ενέργειας – με θέμα «Ο ενισχυμένος ρόλος της Ελλάδας στη διατλαντική ενεργειακή αρχιτεκτονική».

