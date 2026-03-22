Στο Χιούστον ο Παπασταύρου: Συναντήσεις με Chevron και ExxonMobil για επιτάχυνση υλοποίησης συμφωνιών υδρογονανθράκων

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Νίκο Τσάφο και τον CEO της ΕΔΕΥΕΠ Αριστοφάνη Στεφάτο θα συναντηθεί με κορυφαία στελέχη των δύο κολοσσών στο πλαίσιο της CERAWeek 2026

22 Μαρ. 2026 20:13
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου μεταβαίνει σήμερα Κυριακή 22 Μαρτίου 2026 στο Χιούστον των ΗΠΑ, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της κορυφαίας διεθνούς ενεργειακής διοργάνωσης CERAWeek 2026. Μαζί του ταξιδεύουν ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος και ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) Αριστοφάνης Στεφάτος.

Κεντρικό αντικείμενο του ταξιδιού αποτελούν οι διμερείς συναντήσεις με στελέχη των δύο μεγαλύτερων αμερικανικών ενεργειακών κολοσσών:

  • Τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, οι κ.κ. Παπασταύρου και Τσάφος θα συναντηθούν με τον Kevin McLachlan, Senior Vice President Exploration της Chevron.
  • Την Τρίτη 24 Μαρτίου θα ακολουθήσει συνάντηση με τον John Ardill, Vice President της ExxonMobil.

Στις συζητήσεις θα τεθεί η επιτάχυνση της υλοποίησης των κυρωμένων συμφωνιών παραχώρησης και ανάπτυξης υδρογονανθράκων στην ελληνική επικράτεια, με στόχο την ταχύτερη υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων.

Στο πλαίσιο της CERAWeek, ο υπουργός Παπασταύρου θα συμμετάσχει τη Δευτέρα 23 Μαρτίου σε πάνελ με τίτλο «The Gas bridge: Connecting EastMed gas to global markets». Στο ίδιο πάνελ θα παρευρεθούν η Ditte Juul-Joergensen (Γενική Διευθύντρια Ενέργειας Ευρωπαϊκής Επιτροπής), ο Eric Eyberg (Head Global Natural Gas & Power Advisory, S&P Global) και ο Osama Mobarez (Γενικός Γραμματέας East Mediterranean Gas Forum).

Την ίδια ημέρα, ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος θα λάβει μέρος σε πάνελ με θέμα «European competitiveness: Regulations and growth», μαζί με τους Laurent Ruseckas (Executive Director First Take Gas & Global Macro, S&P Global), Andreas Feicht (CEO & Chairman RheinEnergie) και Miguel Angel Lopez Borrego (CEO Thyssenkrupp AG).

Επιπλέον, ο κ. Παπασταύρου θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση που διοργανώνει προς τιμήν του το Ινστιτούτο Baker του Πανεπιστημίου Rice – κορυφαίο ερευνητικό κέντρο γεωπολιτικής της ενέργειας – με θέμα «Ο ενισχυμένος ρόλος της Ελλάδας στη διατλαντική ενεργειακή αρχιτεκτονική».

21:25 Πάτρα: Χωρίς Προαστιακό αύριο Δευτέρα, δείτε το λόγο
21:17 Δίκη για Τέμπη: Πρεμιέρα στη Λάρισα υπό δρακόντεια μέτρα – «Φρούριο» το Γαιόπολις
21:10 ΚΚΕ: Με ευθύνη της κυβέρνησης βαθαίνει η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο
21:03 Νέα γενιά «Εξοικονομώ»: Διεύρυνση των προγραμμάτων για 340.000 νοικοκυριά
20:58 Κομβική για τη ΝΕΠ η Μιχαλάτου: «Εχουμε δρόμο μπροστά μας, αλλά και αυτοπεποίθηση»
20:56 Ζελένσκι: «Η Ρωσία κλιμακώνει τις επιθέσεις»
20:48 Φαίη Σκορδά: Πότε θα γίνει ο γάμος με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, η ανατροπή
20:40 Πετρέλαιο: Προ των πυλών νέα άνοδος τιμών
20:33 Δημοτικό Θέατρο Πάτρας: Το «δικό» μας φάντασμα της Όπερας – Ιστορίες που «παγώνουν» το αίμα… ΦΩΤΟ
20:25 Σοκ στην Καρδίτσα: Ένας 17χρονος και ένας 18χρονος σκότωσαν τον τραγουδιστή Τσιτόγλου για ναρκωτικά ΝΕΟΤΕΡΑ
20:20 Υπόθεση Τσαγκαράκη: Οι τρεις καταγγελίες-«κλειδιά» και οι βαριές κακουργηματικές διώξεις
20:14 Η Αχαγιά ΄82 νίκησε τη Δόξα Πύρρου και τώρα… ΑΕ Βαρθολομιού
20:13 Στο Χιούστον ο Παπασταύρου: Συναντήσεις με Chevron και ExxonMobil για επιτάχυνση υλοποίησης συμφωνιών υδρογονανθράκων
20:08 Ψυχάρα η Παναχαϊκή, το 1-1 με Γαργαλιάνους και όλ ανοικτά στα πλέι-οφ
20:04 Έκρηξη από διαρροή φυσικού αερίου κοντά στη Ρώμη: Κατέρρευσε πολυκατοικία, δύο ηλικιωμένοι σοβαρά τραυματίες
20:04 Το 10-0 που έγραψε ιστορία και έχει εξήγηση
20:01 Α2 ΕΣΚΑ-Η: Διπλό ο Κεφαλληνιακός, η ΑΓΕΖ νίκη με 20-0 ά.α.
19:53 Η «Νίκη» στο Μεσολόγγι για τα 200 χρόνια από την Έξοδο
19:45 Παπαρίζου: Το παρασκήνιο γύρω από τις πληροφορίες για την υγεία της
19:37 Αθήνα: Έξι συλλήψεις για κλοπές από καταστήματα στο κέντρο, μεταξύ τους ανήλικοι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
