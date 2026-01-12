Στο έλεος του Θεού όλη η Αιγιάλεια: Αναστάτωση και λαχτάρα λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας

Ολονύχτια επιχείρηση του ΔΕΔΔΗΕ για αποκατάσταση προβλημάτων

12 Ιαν. 2026 13:00
Pelop News

Είδαν τον… χάρο με τα μάτια τους στην Αιγιάλεια το Σάββατο. Η καταιγίδα που ξέσπασε το πρωί, σε συνδυασμό με τους ανεξέλεγκτους ανέμους, δημιούργησε ένα κολασμένο σκηνικό σε κάθε επίπεδο.

Ανθρωποι που ζουν στο Αίγιο, αλλά και σε γύρω περιοχές, περιέγραψαν στην «Πελοπόννησο» ένα σκηνικό τρόμου. Δέντρα ξεριζώθηκαν, καλώδια έπεφταν, κάδοι στριφογύριζαν στον αέρα, συνθέτοντας ένα κοκτέιλ θρίλερ.

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, Δημήτρης Φιλιππάτος, μίλησε στην «Πελοπόννησο» για ένα πολύ δύσκολο Σάββατο.

Πτώση δέντρων στον οικισμό Μεσσηνέζη στο Αίγιο

«Ευτυχώς, αποφύγαμε τα πολύ ακραία περιστατικά. Αλλά ήταν μια πολύ-πολύ δύσκολη μέρα. Είχαμε πολλά περιστατικά με πτώσεις δέντρων, που προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα σε όλη την περιοχή. To παρήγορο είναι πως δεν είχαμε ακραίο περιστατικό, απλώς είχαμε πολλά περιστατικά. Να εξάρουμε την κινητοποίηση των συνεργείων του ΔΕΔΔΗΕ που εργάστηκαν όλη τη νύχτα, κυριολεκτικά, για την αποκατάσταση των προβλημάτων. Είχαμε πολλές διακοπές ηλεκτροδότησης και η παρέμβαση των συνεργείων ήταν καταλυτική. Μέχρι τώρα (Κυριακή βράδυ) έχουν αποκατασταθεί σχεδόν όλες οι βλάβες».

Σε διαρκή επιφυλακή βρέθηκαν οι υπηρεσίες της Πυροσβεστικής Αιγίου και Ακράτας, η Πολιτική Προστασία του Δήμου Αιγιαλείας και τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ.

Δείτε το σκηνικό στην επαρχιακή οδό Κρόκοβα -Πτέρης Αιγιαλείας

Πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 30 επεμβάσεις για κοπές δέντρων, απομάκρυνση επικίνδυνων αντικειμένων από οικίες και επιχειρήσεις, καθώς και για την αποκατάσταση προβλημάτων που προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι.

Σημειώθηκε και περιστατικό πυρκαγιάς σε κολώνα της ΔΕΗ, το οποίο αντιμετωπίστηκε άμεσα από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Οι υπηρεσίες Αιγίου και Ακράτας ενισχύθηκαν με τη συνδρομή ομάδας ΕΜΟΔΕ από την Πάτρα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αποτελεσματική διαχείριση των περιστατικών.

Συνέβησαν τουλάχιστον 15 περιστατικά με πτώσεις δέντρων που έφραξαν δρόμους, έριξαν καλώδια της ΔΕΗ, χτύπησαν αυτοκίνητα. Περιστατικά είχαμε στην πλατεία Δεξαμενής στο Αίγιο, στον Ελαιώνα, στα Βαλιμίτικα, στο Κούμαρη, στη Ροδοδάφνη και στα Σελιανίτικα.

H μανία της φύσης σε όλo της το μεγαλείο

Στην πλατεία Δεξαμενής, ένα κυπαρίσσι έπεσε πάνω στο περίπτερο της οδού Σολωμού, προκαλώντας ευτυχώς μόνο υλικές ζημιές.

Συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, υπό την επίβλεψη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αιγίου, απομάκρυναν τα δέντρα.

Κάδοι στο κέντρο του Αιγίου, κλαδιά δέντρων πεσμένα στο οδόστρωμα στην οδό Κορίνθου και Μεσσηνέζη, ήταν κάποιες από τις συνέπειες των πολύ ισχυρών δυτικών ανέμων.

Συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας προχώρησαν σε απομάκρυνση σπασμένων και επικίνδυνων κλαδιών δέντρων που είχαν πέσει στην επαρχιακή οδό Κρόκοβα-Πτέρης Αιγιαλείας.

Ηρωικές και μαραθώνιες οι προσπάθειες ανδρών του ΔΕΔΔΗΕ και της Πυροσβεστικής Αιγίου

Χαρακτηριστικό παράδειγμα μεγάλης καταστροφής, τρία πεύκα πλησίον του κοινοτικού γραφείου Ροδοδάφνης. Τα δύο έσπασαν και έπεσαν στο κτήμα που τα «φιλοξενούσε», ενώ το τρίτο έφραξε την οδό, χωρίς ευτυχώς την ώρα της πτώσης να διέρχεται κάποιο όχημα.

Στο 1ο Δημοτικό Σχολείο ξεριζώθηκαν δύο δέντρα κι έπεσαν μέσα στο προαύλιο.

