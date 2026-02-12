Στο επίκεντρο οι έμποροι: Σύσκεψη του γενικού γραμματέα με εκπρόσωπους φορέων

Διπλό στόχο είχε η χθεσινή εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών, καθώς πριν από την εκδήλωση πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στα γραφεία του Συλλόγου, παρουσία του γενικού γραμματέα Εμπορίου, Ναπολέοντα Μαραβέγια.

Η πρόσκληση του Γενικού έγινε με αφορμή την εκδήλωση και στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη, στην οποία προσκλήθηκαν φορείς από όλους τους εμπορικούς κλάδους με την ανταπόκριση να είναι μεγάλη.

Στη σύσκεψη συμμετείχε επίσης ο γενικός δευθυντής της ΕΣΕΕ, Αντώνης Μέγγουλης, ο οποίος κατέθεσε τις δικές του απόψεις.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι των φορέων και καταγράφηκαν αιτήματα, τα οποία ο κ. Μαραβέγιας θα μεταφέρει στον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο.

Στη συνέχεια ακολούθησε η εκδήλωση της κοπής πίτας, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία πλήθους κόσμου και φορέων.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Μάκης Κατσιγιάννης, στον χαιρετισμό του τόνισε:

«Το πατρινό εμπόριο αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της τοπικής οικονομίας. Οι έμποροι, παρά τις δυσκολίες, κράτησαν ζωντανή την αγορά και διατηρούν την κοινωνική συνοχή. Ως Εμπορικός Σύλλογος αναπτύσσουμε δράσεις και καταθέτουμε προτάσεις με γνώμονα το συμφέρον των εμπόρων, διεκδικούμε από φορείς ενώ δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη νέα γενιά, σε ένα εμπόριο που αλλάζει και ψηφιακό».

Στη συνέχεια, πήρε τον λόγο ο γενικός γραμματέας Εμπορίου: «Εχω μελετήσει την οικονομική ιστορία της Πάτρας και γνωρίζω πολλά. Μεγάλωσα στην Κεφαλονιά και γνωρίζω καλά ότι πολλοί συμπατριώτες μου ζουν στην Πάτρα. Βλέπω τις προσπάθειες που κάνει ο Σύλλογος. Στη σύσκεψη συζητήσαμε πολλά και εποικοδομητικά ζητήματα, τα οποία θα μεταφερθούν στο υπουργείο, με στόχο να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αλλωστε, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε σημαντικές παρεμβάσεις, όμως εξακολουθούν να υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν».

Από την πλευρά του, ο γενικός διευθυντής της ΕΣΕΕ, Αντώνης Μέγγουλης, ανέφερε:

«Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι έμποροι είναι πολλά, με κυριότερο τον ανταγωνισμό από μεγάλες ξένες αλυσίδες στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Παλεύουμε επίσης για σημαντικά ζητήματα, όπως οι ακατάσχετοι λογαριασμοί και οι ρυθμίσεις οφειλών σε 120 δόσεις».

Στη συνέχεια έγινε η κοπή της πίτας και ακολούθησαν χαιρετισμοί από εκπρόσωπους φορέων.

