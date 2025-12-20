Στο φως τα αρχεία Επστάιν: Χιλιάδες έγγραφα, πολιτική θύελλα και καταγγελίες για συγκάλυψη

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα χιλιάδες αρχεία που συνδέονται με τις ποινικές έρευνες για τον Τζέφρι Επστάιν, στο πλαίσιο νόμου που επιβλήθηκε μετά από έντονη πολιτική και κοινωνική πίεση. Ωστόσο, η πρώτη αξιολόγηση του υλικού φέρνει στο προσκήνιο έντονες αντιδράσεις, με βουλευτές και επιζώντες να μιλούν για σοβαρά «κενά» και εκτεταμένες διαγραφές.

Το υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα περιλαμβάνει απομαγνητοφωνημένες καταθέσεις θυμάτων και μαρτύρων, σημειώσεις ερευνητών, έγγραφα από κατασχέσεις σε ιδιοκτησίες του Επστάιν, καθώς και φωτογραφίες από κοινωνικές συναναστροφές του με ισχυρά πρόσωπα. Παράλληλα, σημαντικό μέρος των αρχείων εμφανίζεται με εκτεταμένες περικοπές, ενώ ορισμένα έγγραφα δεν αποδεσμεύτηκαν καθόλου, με το επιχείρημα της προστασίας θυμάτων ή ενεργών ποινικών υποθέσεων.

Σύμφωνα με εισαγγελικές τοποθετήσεις, από την έως τώρα επανεξέταση των εκατοντάδων χιλιάδων σελίδων δεν έχουν εντοπιστεί στοιχεία που να οδηγούν σε νέες ποινικές διώξεις κατά τρίτων προσώπων που δεν έχουν ήδη κατηγορηθεί. Η θέση αυτή, ωστόσο, δεν έχει κατευνάσει τις αντιδράσεις.

«Λείπουν τα πιο σημαντικά έγγραφα»

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρο Κάνα, συνυπογράφων του νόμου για τη διαφάνεια των αρχείων Επστάιν, δήλωσε ότι από τη δημοσιοποίηση απουσιάζουν κρίσιμα έγγραφα που οι Αμερικανοί περίμεναν να δουν. Όπως ανέφερε, δεν περιλαμβάνονται ούτε το προσχέδιο ομοσπονδιακού κατηγορητηρίου του 2007 με δεκάδες κατηγορίες ούτε ένα αναλυτικό υπόμνημα που συνοψίζει τα αποδεικτικά στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί τότε.

Κατά τον ίδιο, το βασικό ερώτημα – ποιοι άλλοι πλούσιοι και ισχυροί άνδρες εμπλέκονται ή κάλυψαν το δίκτυο εκμετάλλευσης ανηλίκων – παραμένει αναπάντητο.

Η AOC μιλά ανοιχτά για «συγκάλυψη»

Σε ακόμη πιο υψηλούς τόνους κινήθηκε η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ, η οποία κατηγόρησε ευθέως την κυβέρνηση Τραμπ για συγκάλυψη, κάνοντας λόγο για επιλεκτική δημοσιοποίηση και εκτεταμένες αλλοιώσεις εγγράφων. Όπως υποστήριξε, η υπόθεση δεν έχει κλείσει και όλοι όσοι εμπλέκονται θεσμικά θα πρέπει να λογοδοτήσουν.

Φωτογραφίες με γνωστά πρόσωπα και προσεκτικές διευκρινίσεις

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το φωτογραφικό υλικό, στο οποίο εμφανίζονται κατά περίπτωση γνωστά πρόσωπα, όπως ο Μπιλ Κλίντον, ο Μάικλ Τζάκσον και ο Μικ Τζάγκερ, καθώς και η καταδικασμένη συνεργός του Επστάιν Γκισλέιν Μάξγουελ. Σε πολλές εικόνες, πρόσωπα έχουν καλυφθεί, με το Υπουργείο να επικαλείται την ανάγκη προστασίας θυμάτων.

Τονίζεται, πάντως, ότι η παρουσία σε φωτογραφίες ή κοινωνικές εκδηλώσεις δεν συνιστά από μόνη της απόδειξη ποινικής εμπλοκής.

Αναφορές σε Τραμπ και Κλίντον

Στα έγγραφα περιλαμβάνεται και αγωγή γυναίκας που κατέθεσε το 2020 κατά της περιουσίας του Επστάιν, στην οποία ισχυρίζεται ότι, ως ανήλικη, γνώρισε τον Ντόναλντ Τραμπ μέσω του Επστάιν στο Μαρ-α-Λάγκο. Η υπόθεση φέρεται να έκλεισε με εξωδικαστικό συμβιβασμό, χωρίς να προκύψει ποινική δίωξη.

Για τον Μπιλ Κλίντον, εκπρόσωποί του επανέλαβαν ότι δεν γνώριζε τα εγκλήματα του Επστάιν και ότι είχε διακόψει κάθε σχέση μαζί του πριν αυτά αποκαλυφθούν, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει κατηγορηθεί ποτέ για αξιόποινη πράξη που σχετίζεται με την υπόθεση.

Μαρτυρίες που σοκάρουν

Ανάμεσα στα πιο βαριά στοιχεία που αποκαλύπτονται περιλαμβάνονται χειρόγραφες σημειώσεις ερευνητών από συνεντεύξεις μαρτύρων το 2019. Σε αυτές περιγράφεται η εμμονή του Επστάιν με ανήλικα κορίτσια, η απόρριψη μεγαλύτερων σε ηλικία θυμάτων και η απαίτησή του να του «φέρνουν νεαρά κορίτσια», ακόμη και με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Μάρτυρας φέρεται να κατέθεσε ότι ο Επστάιν ζητούσε να βλέπει ταυτότητες για να επιβεβαιώνει την ηλικία, ενώ πλήρωνε συνεργούς για να συνεχίζουν τη στρατολόγηση.

Μια υπόθεση που δεν κλείνει

Ο Τζέφρι Επστάιν είχε αποφύγει βαριά ποινή το 2008 μέσω συμφωνίας με τις αρχές, πριν κατηγορηθεί εκ νέου το 2019 για σεξουαλική εκμετάλλευση και εμπορία ανηλίκων. Πέθανε στη φυλακή τον Αύγουστο του 2019, σε θάνατο που αποδόθηκε σε αυτοκτονία. Παρά τη μαζική αποδέσμευση αρχείων, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή στη συνείδηση της κοινής γνώμης, με τα αιτήματα για πλήρη διαφάνεια να εντείνονται.

