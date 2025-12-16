Στο Ηράκλειο ημίγυμνος άνδρας κυνηγούσε σε σούπερ μάρκετ υπαλλήλους και πελάτες με μαχαίρι!

Απίθανες σκηνές σημειώθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου μέσα σε κατάστημα σούπερ μάρκετ στο Ηράκλειο.

«Τα χέρια στο ταμπλό ο συνοδηγός» η στιγμή της σύλληψης του γιου του Μιχάλη Κατρίνη, ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με το patris ένας πελάτης σε κατάσταση αλλοφροσύνης πήρε το μαχαίρι από τον πάγκο των λαχανικών και άρχισε να επιτίθεται σε υπαλλήλους και πελάτες στο σούπερ μάρκετ στο Ηράκλειο.

Στη συνέχεια βγήκε από το κατάστημα και έβγαλε τα ρούχα του. Ο διευθυντής του καταστήματος κλείδωσε τις πόρτες με τον νεαρό άνδρα να τις χτυπάει εξοργισμένος προκαλώντας ζημιές.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. που κατάφεραν να του περάσουν χειροπέδες και να τον οδηγήσουν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου και κρατείται.

Ο δράστης φέρεται έχει ξανασυλληφθεί για παρόμοιο επεισόδιο και είχε μεταφερθεί στην ψυχιατρική κλινική του ΠαΓΝΗ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24.gr, ο άνδρας σε κατάσταση αμόκ, φέρεται να προκάλεσε ζημιές και σε αυτοκίνητα αλλά και σε άλλες βιτρίνες καταστημάτων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



