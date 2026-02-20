Στο «κόκκινο» τα ΚΤΕΛ Κηφισού: Αναχωρήσεις κάθε 5-10 λεπτά για το Πατρινό Καρναβάλι

Iδιαίτερα αυξημένη παρατηρείται η επιβατική κίνηση από το πρωί στα ΚΤΕΛ Κηφισού, καθώς εκατοντάδες εκδρομείς κατευθύνονται προς την Πάτρα ενόψει του Πατρινού Καρναβαλιού.

Τα δρομολόγια προς Πάτρα εκτελούνται ανά 10 λεπτά, ενώ σε περιπτώσεις που η ζήτηση είναι αυξημένη αναχωρούν και έκτακτα κάθε 5 λεπτά. Από τις πρώτες πρωινές ώρες έχουν αναχωρήσει τουλάχιστον 20 πούλμαν με προορισμό την Αχαϊκή πρωτεύουσα.

Η αυξημένη κινητικότητα στα ΚΤΕΛ Κηφισού αναμένεται να διατηρηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, καθώς η Πάτρα προετοιμάζεται για την κορύφωση των εκδηλώσεων και τη μαζική προσέλευση επισκεπτών.

