Στο λιμάνι του Πειραιά το τραμ – Σε λειτουργία η στάση «Ακτή Ποσειδώνος» μετά από χρόνια καθυστέρησης

Ενεργοποιήθηκε η νέα τερματική στάση «Ακτή Ποσειδώνος» του τραμ στον Πειραιά, ολοκληρώνοντας τη σύνδεση της Γραμμής 7 με το λιμάνι. Η εξέλιξη κλείνει μια εκκρεμότητα που παρέμενε ανοικτή λόγω τεχνικών ζητημάτων.

18 Φεβ. 2026 14:14
Σε πλήρη λειτουργία τέθηκε η τερματική στάση «Ακτή Ποσειδώνος» του τραμ στον Πειραιά, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της σύνδεσης της Γραμμής 7 με το λιμάνι και δίνοντας τέλος σε μια πολυετή εκκρεμότητα, παρότι το έργο είχε κατασκευαστικά ολοκληρωθεί εδώ και καιρό.

Το βασικό εμπόδιο που καθυστερούσε τη λειτουργία της στάσης ήταν τεχνικής φύσης, καθώς η συνύπαρξη των εναέριων καλωδίων του δικτύου τρόλεϊ με τη γραμμή του τραμ στο ίδιο σημείο δημιουργούσε ζητήματα ασφάλειας και λειτουργικότητας.

Η λύση προέκυψε μέσω στοχευμένης αποξήλωσης τμήματος του εναέριου δικτύου τρόλεϊ. Οι εργασίες ξεκίνησαν στις 7 Δεκεμβρίου 2025 από τον Πειραιά, περιοχή με ιδιαίτερα πυκνό δίκτυο καλωδίων που προκαλούσε λειτουργικές δυσκολίες.

Η παρέμβαση εντάσσεται σε ευρύτερο σχέδιο αναδιάρθρωσης του συγκοινωνιακού δικτύου, όπως έχει παρουσιαστεί από το υπουργείο Μεταφορών, με βάση σχετική μελέτη του ΟΑΣΑ. Το σχέδιο προβλέπει σημαντική μείωση του δικτύου τρόλεϊ —από 144 χιλιόμετρα σε περίπου 44— με παράλληλη ενίσχυση της χρήσης ηλεκτρικών λεωφορείων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, η αντικατάσταση τρόλεϊ με ηλεκτρικά λεωφορεία μπορεί να μειώσει το λειτουργικό κόστος άνω του 50%, ενώ εκτιμάται εξοικονόμηση περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ από τη συντήρηση και αντικατάσταση των εναέριων καλωδίων. Παράλληλα, τα δρομολόγια διατηρούνται, εκτελούμενα πλέον με μεγαλύτερη ευελιξία.

Σε δήλωσή του, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης σημείωσε ότι η λειτουργία της στάσης λύνει ένα χρόνιο ζήτημα και βελτιώνει σημαντικά την εξυπηρέτηση των επιβατών προς και από το λιμάνι του Πειραιά, διευκολύνοντας ιδιαίτερα όσους μετακινούνται με αποσκευές.

