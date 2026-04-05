Στο Μεσολόγγι Μητσοτάκης και Τασούλας για τα 200 χρόνια από την Ηρωική Έξοδο

Στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου βρίσκεται από το πρωί της Κυριακής των Βαΐων ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να παραστεί στις επετειακές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 200 ετών από την Ηρωική Έξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων.

Ο Πρωθυπουργός έφτασε στην πόλη λίγο μετά τις 10:00, όπου έτυχε επίσημης υποδοχής από τον Δήμαρχο Μεσολογγίου, Σπύρο Διαμαντόπουλο, και τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριο Φαρμάκη. Οι φετινές εκδηλώσεις έχουν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπίπτουν με τη μεγάλη επέτειο των δύο αιώνων, ενώ η Γαλλία αποτελεί τη φετινή τιμώμενη χώρα.

Το «παρών» στις εορταστικές και τιμητικές εκδηλώσεις δίνει σύσσωμη η πολιτική ηγεσία. Στις εορταστικές εκδηλώσεις που κορυφώνονται σήμερα θα παραστούν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, καθώς και οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης (ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής) και Σωκράτης Φάμελλος (ΣΥΡΙΖΑ).

