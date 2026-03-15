Στο «μικροσκόπιο» της εφορίας τα ακίνητα τύπου Airbnb – Έρχονται μαζικοί έλεγχοι

Σαρωτικούς ελέγχους σε χιλιάδες ακίνητα που μισθώνονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης ξεκινά τις επόμενες ημέρες η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ενεργοποιώντας ένα εκτεταμένο σύστημα ηλεκτρονικών διασταυρώσεων.

Τα στοιχεία μισθωμάτων από τις πλατφόρμες Airbnb, Booking.com και VRBO θα συγκριθούν με τα ποσά που δηλώνουν οι ιδιοκτήτες στις φετινές φορολογικές δηλώσεις, προκειμένου να εντοπιστούν αδήλωτα εισοδήματα αλλά και ακίνητα που λειτουργούν εκτός του Μητρώου Βραχυχρόνιας Διαμονής.

Διασταυρώσεις μετά την οριστικοποίηση των στοιχείων μισθώσεων

Οι έλεγχοι ξεκινούν μετά την προθεσμία που είχαν ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων έως το τέλος Φεβρουαρίου για να οριστικοποιήσουν τα στοιχεία των μισθώσεων του 2025 στο Μητρώο της ΑΑΔΕ.

Με βάση αυτά τα δεδομένα καθορίζεται και το εισόδημα που πρέπει να δηλωθεί στη φορολογική δήλωση. Όσοι δεν ολοκλήρωσαν τη διαδικασία κινδυνεύουν να φορολογηθούν για ολόκληρο το ποσό που εμφανίζεται στις πλατφόρμες, ακόμη και αν τελικά δεν το εισέπραξαν.

Οι φοροελεγκτικοί μηχανισμοί θα συγκρίνουν:

τα στοιχεία που στέλνουν οι ψηφιακές πλατφόρμες

τις δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής

τις φορολογικές δηλώσεις των ιδιοκτητών

Στόχος είναι να εντοπιστούν ακίνητα που εμφανίζονται στις πλατφόρμες χωρίς να έχουν δηλωθεί στο Μητρώο ή αγγελίες χωρίς τον υποχρεωτικό Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ).

Τα πρόστιμα για παραβάσεις

Οι κυρώσεις για τους ιδιοκτήτες που δεν συμμορφώνονται είναι ιδιαίτερα αυστηρές:

Μη εγγραφή στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής: πρόστιμο ίσο με το 50% των ακαθάριστων εσόδων του έτους, με ελάχιστο ποσό 5.000 ευρώ .

Υποτροπή μέσα σε ένα έτος: το πρόστιμο διπλασιάζεται .

Μη υποβολή ή ανακριβής δήλωση μίσθωσης: πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος που εμφανίζεται στην πλατφόρμα.

Εκπρόθεσμη δήλωση: διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ.

Το πρόστιμο επιβάλλεται στον διαχειριστή του ακινήτου. Αν δεν υπάρχει δηλωμένος διαχειριστής ή υπεκμισθωτής, η κύρωση επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή στον επικαρπωτή.

Περιορισμοί σε νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις

Την ίδια στιγμή αυστηροποιείται το πλαίσιο λειτουργίας των βραχυχρόνιων μισθώσεων σε ορισμένες περιοχές. Ο περιορισμός για νέες εγγραφές στο Μητρώο επεκτάθηκε και στην Α’ Δημοτική Κοινότητα του Δήμος Θεσσαλονίκης, κατά το πρότυπο των περιορισμών που ισχύουν ήδη στον Δήμος Αθηναίων.

Στις περιοχές αυτές:

δεν επιτρέπεται πλέον η εγγραφή νέων ακινήτων για βραχυχρόνια μίσθωση

σε περίπτωση μεταβίβασης, τα ακίνητα θα πρέπει να μετατραπούν σε μακροχρόνια μίσθωση ή ιδιοκατοίκηση.

Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες για τις πλατφόρμες

Από τις 20 Μαΐου τίθεται σε εφαρμογή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ο Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1028 για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Το νέο σύστημα προβλέπει:

μοναδικό αριθμό μητρώου για κάθε κατάλυμα

υποχρεωτική αναγραφή του αριθμού σε όλες τις πλατφόρμες

τακτική διαβίβαση στοιχείων από τις πλατφόρμες προς τις φορολογικές αρχές των κρατών-μελών.

Πότε θεωρείται επιχειρηματική δραστηριότητα

Η φορολογική μεταχείριση εξαρτάται από τον αριθμό των ακινήτων:

Έως δύο ακίνητα: το εισόδημα θεωρείται εισόδημα από ακίνητη περιουσία.

Τρία ή περισσότερα ακίνητα: θεωρείται επιχειρηματική δραστηριότητα, με υποχρέωση: έναρξης εργασιών έκδοσης παραστατικών επιβολής ΦΠΑ 13% .



Το τέλος για την κλιματική κρίση

Στο κόστος των βραχυχρόνιων μισθώσεων έχει προστεθεί και το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση:

1,5 ευρώ ανά ημέρα από Μάρτιο έως Οκτώβριο για διαμερίσματα

0,5 ευρώ την ημέρα τους υπόλοιπους μήνες

Για μονοκατοικίες άνω των 80 τ.μ.:

10 ευρώ ημερησίως την υψηλή περίοδο

4 ευρώ ημερησίως τη χαμηλή περίοδο.

