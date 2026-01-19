Στο Πειθαρχικό ο δήμαρχος Κασσάνδρας για την αδειοδότηση του λούνα παρκ στο Πευκοχώρι

Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Αιρετών παραπέμπονται ο νέος δήμαρχος Κασσάνδρας και πρώην αντιδήμαρχος, καθώς και μία πρώην αντιδήμαρχος, για την υπόθεση αδειοδότησης του λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, όπου έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος τον Αύγουστο του 2024.

Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Αιρετών παραπέμπεται ο νέος δήμαρχος Κασσάνδρας, καθώς και πρώην αντιδήμαρχος του Δήμου, για την υπόθεση αδειοδότησης του λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος.

Σύμφωνα με απόφαση του γραμματέα της Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, Δημήτρης Γαλαμάτης, ο δήμαρχος Κασσάνδρας παραπέμπεται με την ιδιότητα που είχε το 2023 ως αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, όπως και η τότε αντιδήμαρχος Οικονομικών και Νομικών Θεμάτων.

Η παραπομπή συνδέεται με την αδειοδότηση του λούνα παρκ, όπου σημειώθηκε το θανατηφόρο δυστύχημα με θύμα έναν 19χρονο, κατά τη λειτουργία του παιχνιδιού «crazy dance». Σύμφωνα με τις αναφορές του πατέρα του θύματος, η τότε δημοτική αρχή είχε αποδεχθεί έκθεση των τεχνικών υπηρεσιών, βάσει της οποίας δεν διαπιστωνόταν πρόβλημα στη λειτουργία του λούνα παρκ και το συγκεκριμένο παιχνίδι πληρούσε τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Παράλληλα, όπως υποστηρίζεται, δεν πληρούνταν οι αναγκαίες νομικές προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας λειτουργίας, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, υπήρχε σοβαρό διοικητικό κενό, καθώς η άδεια φέρεται να είχε εκδοθεί για λούνα παρκ στη Φούρκα Χαλκιδικής και όχι για το Πευκοχώρι.

Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική έρευνα για την υπόθεση. Ήδη έχουν υπάρξει παραπομπές που αφορούν την έκπτωτη δήμαρχο Κασσάνδρας, Αναστασία Χαλκιά, ενώ εκκρεμεί και η δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών για τους δύο ιδιοκτήτες του λούνα παρκ, τον χειριστή του μηχανήματος και έναν μηχανικό, οι οποίοι κατηγορούνται για τον θάνατο του 19χρονου.

