Στο Πεκίνο ο αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Ιω. Βενέτης

Ο αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Ιωάννης Βενέτης το Σάββατο 15 Νοεμβρίου ήταν στο Πεκίνο, στη Κίνα, στα πλαίσια του συνεδρίου “2025 World Chinese Language Conference”, όπου έγινε η τελετή απονομής πλακέτας “Plaque Award Ceremony” για το νέο Confucius Institute (BUCT – UPatras).

Αυτή η ενέργεια σηματοδοτεί την επίσημη ίδρυση του Ινστιτούτου στο Πανεπιστημιούπολη στο Ρίο.

