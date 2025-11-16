Στο Πεκίνο ο αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Ιω. Βενέτης
Eγινε η τελετή απονομής πλακέτας “Plaque Award Ceremony” για το νέο Confucius Institute (BUCT – UPatras).
Ο αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Ιωάννης Βενέτης το Σάββατο 15 Νοεμβρίου ήταν στο Πεκίνο, στη Κίνα, στα πλαίσια του συνεδρίου “2025 World Chinese Language Conference”, όπου έγινε η τελετή απονομής πλακέτας “Plaque Award Ceremony” για το νέο Confucius Institute (BUCT – UPatras).
Αυτή η ενέργεια σηματοδοτεί την επίσημη ίδρυση του Ινστιτούτου στο Πανεπιστημιούπολη στο Ρίο.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News