Στο πλευρό της Ελλάδας η Γαλλία εάν προκληθεί για το καλώδιο

«Παρίσι και Αθήνα έχουν ταυτόσημα συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο», ανέφεραν γαλλικές διπλωματικές πηγές για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ.

25 Σεπ. 2025 8:29
Pelop News

Γαλλικές διπλωματικές πηγές, κληθείσες να απαντήσουν για το αν η Γαλλία θα σταθεί στο πλευρό της Ελλάδας σε περίπτωση που υπάρξει κλιμάκωση από την Τουρκία με αφορμή το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, επισημαίνουν οτι «Παρίσι και Αθήνα έχουν ταυτόσημα συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο»

Η Γαλλία παραμένει πιστή στη Στρατηγική Συμφωνία της Ελλάδας και θα υπηρετήσει στο ακέραιο τη συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνδρομής σε περίπτωση που η χώρα μας προκληθεί από την Τουρκία, λένε γαλλικές διπλωματικές πηγές.

Με το πρόγραμμα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ (Great Sea Interconnector – GSI) να αποτελεί αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη πρόκληση για την Αθήνα στην Ανατολική Μεσόγειο και την Άγκυρα να απειλεί εμμέσως με νέο «casus belli», το Παρίσι παίρνει σαφή θέση για τα τεκταινόμενα, χωρίς περιστροφές.

«Είμαστε στο πλευρό της Ελλάδας. Συνέβη το 2020 και θα είμαστε πάντα στο πλευρό της. Για εμάς το GSI είναι πολύ σημαντικό. Αποτελεί έργο με συμμετοχή γαλλικής εταιρείας, χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ. Και ό,τι εξυπηρετεί τα συμφέροντα της ΕΕ είναι συμφέροντα της Γαλλίας» ανέφεραν χαρακτηριστικά οι διπλωματικές πηγές, απαντώντας σε ερώτημα που έθεσε το enikos.gr σχετικά με τη στάση που θα κρατήσει η Γαλλία σε περίπτωση που η Τουρκία αποφασίσει να κλιμακώσει, όπως είχε γίνει το 2020 με το Oruc Reis.

Οι ίδιες πηγές θύμισαν ότι το 2020 τα γαλλικά πλοία εμφανίστηκαν στη Μεσόγειο, στο πλευρό της Ελλάδας κι έκτοτε δίνουν συνεχώς το «παρών» στην ευρύτερη περιοχή, ναυλοχώντας συχνά στη βάση της Σούδας.

«Χρησιμοποιούμε τη Σούδα συνέχεια. Για εμάς η Ελλάδα είναι σημαντικός και στρατηγικός εταίρος. Εύχομαι να μην υπάρξει κλιμάκωση και δεν θέλω να πάρω θέση σε αυτό τώρα. Όμως θα πρέπει να τονιστεί ότι είμαστε στο πλευρό της Ελλάδας» τόνισαν οι γαλλικές διπλωματικές πηγές.

Παράλληλα, το άλλο μεγάλο ζήτημα που απασχολεί την Ελλάδα αλλά και την Κύπρο είναι το ενδεχόμενο συμμετοχής της Τουρκίας στον μηχανισμό στρατιωτικής ενίσχυσης της Ευρώπης SAFE. Και σε αυτό το θέμα το Παρίσι φαίνεται να έχει αποφασίσει να κρατήσει μία ξεκάθαρη θέση πλήρους αποκλεισμού της Τουρκίας, ακόμη κι αν προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει τρικ – μέσω της εξαγοράς της ιταλικής Piaggio Aerospace ή της σύμπραξης με την ιταλική Leonardo σε μία νέα κοινοπραξία.

«Αυτή η συμμαχία είναι σημαντική για την ενότητα και την ασφάλεια της Δύσης. Δεν πρόκειται να την τορπιλίσουμε ούτε να την αποδυναμώσουμε» ξεκαθάρισαν οι αρμόδιες διπλωματικές πηγές. Παράλληλα, υπενθύμισαν ότι έχουν και στρατηγικά συμφέροντα στην Ελλάδα: «Έχουμε συμφέροντα και στην Αλεξανδρούπολη, το λιμάνι της οποίας χρησιμοποιούμε. Θέλουμε να το εμβαθύνουμε, να το στηρίξουμε και να ενδυναμώσουμε τη σχέση μας».

Σε ερώτηση για το εάν κατά τη συνάντηση του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προκύψει φλερτ, το οποίο καταλήξει σε στρατηγική συμφωνία των δύο χωρών, οι ίδιες πηγές επανέλαβαν την πλήρη προσήλωση της Γαλλίας στη Στρατηγική Συμφωνία με την Ελλάδα και, με χιουμοριστική διάθεση αλλά πλήρως ξεκάθαρη, είπαν χαρακτηριστικά ότι «δεν γίνεται να ξυπνήσει ένα πρωί ο Μακρόν και να πει “α, έχω να προτείνω αυτά στον Ερντογάν”»

Πηγή: enikos.gr
