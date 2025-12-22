Στο πλευρό του Γιώργου Μαζωνάκη ο ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου που εμφανίζεται ο 21χρονος τραγουδιστής: «Δεν είναι τυχαία η μήνυση»

Ξεκάθαρη θέση υπέρ του Γιώργου Μαζωνάκη παίρνει ο ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου στο οποίο εμφανίζεται ο 21χρονος τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος, ο οποίος κατέθεσε μήνυση σε βάρος του γνωστού καλλιτέχνη.

Μιλώντας στην εκπομπή Το Πρωινό του ΑΝΤ1, ο επιχειρηματίας εξέφρασε ανοιχτά την ενόχλησή του για το γεγονός ότι η μήνυση κατατέθηκε την ημέρα της πρεμιέρας του Γιώργου Μαζωνάκη, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η χρονική συγκυρία μόνο τυχαία δεν ήταν.

Όπως ανέφερε, η γνωριμία του με τον 21χρονο τραγουδιστή ήταν περιορισμένη, τονίζοντας ότι δεν είχε ποτέ προσωπική επαφή μαζί του και ότι η συνεργασία τους προέκυψε μέσω τρίτου προσώπου, αποκλειστικά για τις ανάγκες του προγράμματος.

«Δεν κατάλαβα καν ότι ήταν αυτός που έκανε τη μήνυση. Μου είπε ότι είχαν διαφορές, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας τόσο νέος άνθρωπος ξέρει πώς λειτουργεί η νύχτα», σημείωσε, αφήνοντας σαφείς αιχμές ότι ο νεαρός καλλιτέχνης δεν ενήργησε αυτόνομα.

Ο ιδιοκτήτης του κέντρου υποστήριξε ευθέως ότι θεωρεί πως κάποιος άλλος παρακίνησε τον τραγουδιστή να προχωρήσει στη νομική ενέργεια, τονίζοντας πως «κανονικά δεν έπρεπε να γίνει αυτή η μήνυση».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η συνεργασία τους δεν πρόκειται να συνεχιστεί, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ακόμη και αν του ζητηθεί να επιστρέψει στο σχήμα, η απάντηση θα είναι αρνητική.

«Πήγε να κάνει ζημιά στο μαγαζί. Δεν μπορείς να είσαι έναν χρόνο εδώ και δύο μέρες πριν ανοίξει άλλο μαγαζί να βγαίνεις στα κανάλια με μήνυση. Κατηγορείς το πρώτο όνομα της Ελλάδας και θες να συνεχίσεις την πορεία σου στο τραγούδι;» ανέφερε.

Κλείνοντας, ο επιχειρηματίας ήταν κατηγορηματικός, δηλώνοντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και το νυχτερινό κέντρο στέκονται ξεκάθαρα στο πλευρό του Γιώργου Μαζωνάκη, τον οποίο χαρακτήρισε «πρώτο όνομα» της ελληνικής μουσικής σκηνής.

