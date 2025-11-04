Στο Προεδρικό Μέγαρο σήμερα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, την Τετάρτη τετ α τετ με Μητσοτάκη

H νέα πρέσβης των ΗΠΑ. στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφοϊλ, θα υποβάλλεια τα διαπιστευτήρια της,στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα.

Στο Προεδρικό Μέγαρο σήμερα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, την Τετάρτη τετ α τετ με Μητσοτάκη
04 Νοέ. 2025 7:58
Pelop News

Στις 12 σήμερα το μεσημέρι Τρίτη 4/11/2025, η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, θα βρεθεί στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα συναντηθεί με τον  Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Στο Προεδρικό Μέγαρο σήμερα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, την Τετάρτη τετ α τετ με Μητσοτάκη

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, η εθιμοτυπική διαδικασία προβλέπει ότι αντίγραφο των διαπιστευτηρίων κατατίθεται στο Υπουργείο Εξωτερικών και το πρωτότυπο το δίνει η πρέσβης στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Στο τετ-α-τετ του Προέδρου με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα παρίστανται η υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, και η γενική γραμματέας της Προεδρίας της Δημοκρατίας, Αλίκη Χατζή.

Την Τετάρτη η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Στο Προεδρικό Μέγαρο σήμερα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, την Τετάρτη τετ α τετ με Μητσοτάκη

Tην Τετάρτη το πρωί, στις 10:00, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου για την πρώτη επίσημη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Δεν θα είναι, όμως, η πρώτη τους γνωριμία, καθώς είχαν μια πρώτη συνομιλία στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
8:30 Ο Τζόναθαν Μπέιλι, ο πιο σέξι άνδρας για το 2025
8:27 ΔΥΠΑ: Έρχεται νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα με 50.000 θέσεις για ανέργους άνω των 30 ετών
8:18 Επίδομα Θέρμανσης 2025-2026: Ανοίγει η πλατφόρμα myΘέρμανση, έως 5 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
8:06 Θεσσαλονίκη: Τροχαίο ατύχημα στην εξωτερική Περιφερειακή, γεμισέ ψωμιά και κουλούρια ο δρόμος ΦΩΤΟ
8:05 Eφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού, μετά το φονικό στα Βορίζια, τι βρέθηκε ΝΕΟΤΕΡΑ
7:58 Στο Προεδρικό Μέγαρο σήμερα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, την Τετάρτη τετ α τετ με Μητσοτάκη
7:55 ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση σχέδιο ένταξης στην ΑΑΔΕ
7:45 Τρώμε τις σάρκες μας
7:42 Καιρός: «Πορτοκαλί» συναγερμός για σήμερα από την ΕΜΥ, η πρόγνωση για την Πάτρα
7:30 Πάτρα: Κινητοποίηση σήμερα για τα λουκέτα σε υποκαστήματα των ΕΛΤΑ
7:24 Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ!
7:11 Ενας 23χρονος νεκρός και ένας μαχαιρωμένος στη Χαλκίδα
23:57 Η τρομακτική επένδυση της Microsoft: 15,2 δισ. δολ. στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης στα ΗΑΕ
23:39 «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», ξεκινά η υλοποίηση του προγράμματος
23:21 Δώστε προσοχή, η πιο τυχερή ημέρα της εβδομάδας για κάθε ζώδιο
23:09 «Ευχαριστώ Κύριε! Είμαι ευγνώμων που είμαι μέλος της Εθνικής ομάδας », το μήνυμα Τριάντη σε Γιοβάνοβιτς
23:05 Πάτρα: Τραυματίστηκε ναυτικός στο Ρίο
22:59 Ζωοκλοπές, χασισοκαλλιέργεια και εμπόριο κοκαΐνης, η…διαδρομή του οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη
22:50 Νέος σεισμός ταρακούνησε πάλι την Τουρκία! Το επίκεντρο στην ίδια περιοχή με τα 6,1 Ρίχτερ
22:45 Ισραήλ: Επέστρεψε η θανατική ποινή για τους τρομοκράτες, ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ