Στο Προεδρικό Μέγαρο σήμερα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, την Τετάρτη τετ α τετ με Μητσοτάκη

Στις 12 σήμερα το μεσημέρι Τρίτη 4/11/2025, η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, θα βρεθεί στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, η εθιμοτυπική διαδικασία προβλέπει ότι αντίγραφο των διαπιστευτηρίων κατατίθεται στο Υπουργείο Εξωτερικών και το πρωτότυπο το δίνει η πρέσβης στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Στο τετ-α-τετ του Προέδρου με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα παρίστανται η υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, και η γενική γραμματέας της Προεδρίας της Δημοκρατίας, Αλίκη Χατζή.

Την Τετάρτη η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Tην Τετάρτη το πρωί, στις 10:00, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου για την πρώτη επίσημη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Δεν θα είναι, όμως, η πρώτη τους γνωριμία, καθώς είχαν μια πρώτη συνομιλία στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

