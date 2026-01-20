Στο Πρώτο Νεκροταφείο η κηδεία του Νικολάου Στασινόπουλου – Το «παρών» από τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Σε κλίμα συγκίνησης τελείται σήμερα στο Πρώτο Νεκροταφείο Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τον Νικόλαος Στασινόπουλος, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Βιοχάλκο και μία από τις πλέον εμβληματικές μορφές της σύγχρονης ελληνικής βιομηχανίας. Το «παρών» έδωσε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα Μητσοτάκη.

Σε ανακοίνωσή της, η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Βιοχάλκο κάνουν λόγο για «την εμβληματική ηγετική μορφή του Ομίλου επί επτά δεκαετίες», υπογραμμίζοντας ότι το έργο του καθόρισε την πορεία και την ανάπτυξη του Ομίλου, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σύγχρονη ελληνική βιομηχανία. Όπως τονίζεται, ο Νικόλαος Στασινόπουλος υπήρξε πρωτοπόρος, οραματιστής και ισχυρός πυλώνας του επιχειρηματικού κόσμου, οδηγώντας τη Βιοχάλκο σε ηγετική θέση στην ευρωπαϊκή βιομηχανία επεξεργασίας μετάλλων.

Γεννημένος στην Αθήνα το 1932, σπούδασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, από όπου αποφοίτησε με υψηλές επιδόσεις. Από νεαρή ηλικία εργάστηκε στις οικογενειακές επιχειρήσεις, βιώνοντας τις δυσκολίες της μεταπολεμικής περιόδου και συμβάλλοντας ενεργά στην παραγωγική ανασυγκρότηση και την εξωστρέφεια της τότε Ελληνικής Βιομηχανίας Χαλκού και Αλουμινίου. Το 1964, μετά τον θάνατο του πατέρα του Μιχαήλ Στασινόπουλου, ανέλαβε μαζί με τον αδελφό του Ευάγγελο τη διοίκηση της Βιοχάλκο.

Με διορατικότητα και στρατηγική σκέψη, αντιλήφθηκε έγκαιρα ότι η διεθνοποίηση και οι αγορές του εξωτερικού αποτελούσαν μονόδρομο για την ανάπτυξη του Ομίλου. Ανέπτυξε ένα ευέλικτο επιχειρηματικό μοντέλο, μετατρέποντας τη Βιοχάλκο σε εταιρεία συμμετοχών και επενδύοντας συστηματικά στην τεχνολογική πρωτοπορία, την καινοτομία και τις διεθνείς συνεργασίες. Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα, στην επιχειρηματική ηθική και στη διαφάνεια.

Υπό την ηγεσία του, η Βιοχάλκο εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη εξαγωγική βιομηχανική δύναμη της Ελλάδας και σε έναν από τους κορυφαίους ομίλους επεξεργασίας μετάλλων στην Ευρώπη, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εθνική οικονομία. Ο ίδιος ευτύχησε να δει τη σκυτάλη να περνά στη νέα γενιά, με τους υιούς του Μιχάλη και Γιάννη να αναλαμβάνουν τη διοίκηση, συνεχίζοντας το έργο με σύγχρονο πνεύμα και τις ίδιες θεμελιακές αξίες.

Η προσφορά του αναγνωρίστηκε και θεσμικά, καθώς το 2018 τιμήθηκε με το «Αριστείο ΙΟΒΕ» για τη συμβολή του στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, ενώ το 2019 έλαβε το βραβείο «Δίολκος» από την Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής βιομηχανίας.

Σημαντικό ήταν και το κοινωνικό και πολιτιστικό του αποτύπωμα. Μαζί με τη μητέρα του Μαριάνθη και τον αδελφό του Ευάγγελο ίδρυσε το Κοινωφελές Ίδρυμα «Μιχαήλ Ν. Στασινόπουλος – ΒΙΟΧΑΛΚΟ», το οποίο άφησε έντονο αποτύπωμα στην Τεγέα Αρκαδίας, τόπο καταγωγής της οικογένειας, ενισχύοντας την κοινωνική προσφορά και τον πολιτισμό.

