Στο Πρωτοδικείο η αντιδικία Τυχεροπούλου–ΟΠΕΚΕΠΕ: «Βλαπτική μεταβολή», «εκδικητική απομάκρυνση» και εκατομμύρια σε αμφισβητούμενες πληρωμές στο επίκεντρο

Στο Πρωτοδικείο Αθηνών εκδικάστηκε η αγωγή της Παρασκευής Τυχεροπούλου, βασικής συνεργάτιδας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στις έρευνες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πρώην διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου στρέφεται κατά του Οργανισμού, ζητώντας να επιστρέψει σε θέση ευθύνης και να της καταβληθούν 8.000 ευρώ ως διαφορά μισθού λόγω της καθαίρεσης, καθώς και 50.000 ευρώ για ηθική βλάβη.

Όπως υποστήριξαν οι δικηγόροι της, η απομάκρυνσή της από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και η τοποθέτησή της στο Πρωτόκολλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνιστούν «βλαπτική μεταβολή» των εργασιακών της όρων. Έκαναν λόγο για «λάσπη» που δέχθηκε από πρώην προέδρους του Οργανισμού και για στοχοποίηση που συνδέεται με τις υποθέσεις παράνομων ενισχύσεων που είχε παραπέμψει σε εισαγγελικές αρχές και στη European Public Prosecutor’s Office.

Η ίδια η Τυχεροπούλου δήλωσε στο δικαστήριο πως «ήταν το μαύρο πρόβατο του οργανισμού», περιγράφοντας κλίμα πίεσης και εχθρότητας μετά τις καταγγελίες της για αδιαφάνειες και παρατυπίες.

Ο πρώτος μάρτυρας, υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος, υποστήριξε ότι η απομάκρυνσή της ήταν «καθαρά εκδικητική», συνδέοντας τη στοχοποίησή της με δεκάδες φακέλους παράνομων επιδοτήσεων που είχε αποστείλει σε Εισαγγελίες. Απέρριψε το επιχείρημα περί «υπηρεσιακής ανεπάρκειας», κάνοντας λόγο για κλίμα εκφοβισμού.

Αντίθετη εικόνα μετέφερε ο νυν διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου, Χαράλαμπος Παναγόπουλος. Κατέθεσε ότι εντόπισε «σοβαρά λάθη» της προκατόχου του, μιλώντας για πληρωμές εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ σε ΑΦΜ που δεν δικαιούνταν αποζημιώσεων. Υποστήριξε ότι παρακάμφθηκαν φυσικοί ελεγκτές, ότι υπήρξαν παραιτήσεις λόγω της συμπεριφοράς της και ότι οι ενέργειές της «έβαλαν τον Οργανισμό σε επιτήρηση». Σύμφωνα με τον ίδιο, το 2023 ενέκρινε όλες τις πληρωμές χωρίς τους προβλεπόμενους ελέγχους.

Η πληρεξούσια δικηγόρος του ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε σε ενστάσεις αβασιμότητας της αγωγής, επισημαίνοντας ότι η Τυχεροπούλου έχει εκκρεμείς πειθαρχικές διαδικασίες και μηνύσεις. Υποστήριξε ακόμη ότι απουσίαζε από την υπηρεσία 111 ημέρες στο τελευταίο δεκάμηνο.

Η Τυχεροπούλου, που από το 2020 έως το 2024 διετέλεσε διευθύντρια Άμεσων Ενισχύσεων και κατόπιν Εσωτερικού Ελέγχου, είχε εντοπίσει μέσω διασταυρωτικών ελέγχων εκατοντάδες πληρωμές σε «κόκκινους» ΑΦΜ. Τα στοιχεία αυτά έχουν αποτελέσει υλικό για δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και για υποθέσεις καταχραστών αγροτικών ενισχύσεων που βρίσκονται στη Δικαιοσύνη.

Στο πλευρό της στο Πρωτοδικείο βρέθηκαν υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και μέλη του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων ΟΓΑ.

