«Στόχος μας είναι μόνο η νίκη» ο διεθνής γκαρντ του Πανιώνιου Αλέξανδρος Νικολαΐδης για το παιχνίδι με τον Προμηθέα

Ο Πανιώνιος επικράτησε με 73-62 του Κολοσσού Ρόδου, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Greek Basketball League, και ο γκαρντ του «Ιστορικού», Αλέξανδρος Νικολαΐδης, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio με τον Μενέλαο Σεβαστιάδη και τον Μιχάλη Γκιουλένογλου. Αναλυτικά είπε:

Για το αν η νίκη επί του Κολοσσού Ρόδου μπορεί να αποτελέσει μια νέα αρχή για τον Πανιωνίο: «Ο Πανιώνιος είναι από τις πιο ιστορικές ομάδες στην Ελλάδα, μέτρησε αυτό για την απόφαση μου να έρθω. Η ατμόσφαιρα με τον Κολοσσό, ο κόσμος, η εμφάνιση και οι πανηγυρισμοί με ώθησαν σε αυτό. Είναι η αρχή για τη συνέχεια».

Για το σημερινό (13/01) ματς με την Τρέντο για το EuroCup: «Για να μη γελιόμαστε, οι “τελικοί” για εμάς είναι τα ματς στο πρωτάθλημα. Με την έλευση του Μάρκοβιτς, όμως, κάθε ματς μετράει, είναι σημαντικό και πρέπει να μπαίνουμε για τη νίκη. Έτσι το αντιμετωπίζουμε και αυτό. Κάθε ματς μετράει και, για ‘μένα, αν είσαι επαγγελματίας αθλητής πρέπει να μπαίνεις μέσα για να νικήσεις και να δίνεις τον καλύτερο σου εαυτό».

Για την παρουσία του Νέναντ Μάρκοβιτς στον πάγκο: «Ο κόουτς τόνωσε τη ψυχολογία της ομάδας. Το είχα καταλάβει κι εγώ αυτό όταν ήρθα, οι συμπαίκτες μου ήταν πεσμένοι. Έδωσε νέο “αέρα”, κάναμε σκληρότερες προπονήσεις τις πρώτες του ημέρες, έβαλε κάποια βασικά πράγματα. Οι καλές εμφανίσεις με τη Μπούντουτσνοστ και τον Κολοσσό ήταν η αρχή, μπήκε το τρένο στις ράγες πάλι».

Για το επερχόμενο (17/01) παιχνίδι πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Προμηθέα εκτός έδρας: «Στόχος μας είναι μόνο η νίκη. Να μπορέσουμε όσο νωρίτερα γίνεται να αποβάλουμε το άγχος της παραμονής στην κατηγορία. Θα παίξουμε καλύτερο μπάσκετ αν αυτό επιτευχθεί νωρίτερα».

Για την πίεση της παραμονής: «Το έζησα και πέρυσι στο Μαρούσι, ήταν δύσκολη χρονιά. Κάτι αντίστοιχο ζω και στον Πανιώνιο. Μία νίκη μάς ώθησε και ακολούθησε ένα σερί ώστε να μείνουμε πέρυσι. Φέτος ήρθε νωρίτερα η νίκη αυτή. Όλοι πήραμε καλή ψυχολογία. Έχουμε περιθώρια ομαδικής βελτίωσης και επικεντρωνόμαστε σ’ αυτό».

Για τον εκτός έδρας αγώνα με το Μαρούσι στις αρχές Φλεβάρη (01/02): «Είναι ένα ματς που έχω στοχεύσει. Πάντα έχω υψηλό κίνητρο. Αγαπώ το Μαρούσι, πήρα πάρα πολλά εκεί. Έκλεισε ένας κύκλος, αλλά θα πάω για τη νίκη, χωρίς να προκαλέσω. Θα έχει την πλάκα του το ματς αυτό, γιατί θα προκαλέσω τους φίλους μου».

Για τον ανταγωνισμό του πρωταθλήματος: «Είναι ευχής έργον ότι όλες οι ομάδες είναι καλές, έχουν επενδυθεί πολλά χρήματα. Αυτό δεν είναι καλό μόνο για τους ανθρώπους που είναι κοντά στο μπάσκετ, αλλά και για τον κόσμο που παρακολουθεί κάτι θεαματικό. Καιρό με τον καιρό θα γίνεται καλύτερο. Θα υποβιβαστεί μία καλή ομάδα. Είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν να γνωρίζουμε στο περίπου ποια ομάδα θα υποβιβαζόταν. Από πέρυσι ξεκίνησε η άνοδος του ελληνικού μπάσκετ κι ελπίζω να συνεχιστεί».

