Στον ΑΔΜΗΕ οι άδειες για τη διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Πράσινο φως για το έργο-ορόσημο

Σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε στην πορεία του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, καθώς δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κύπρου οι αποφάσεις για τη μεταβίβαση των αδειών ιδιοκτήτη και διαχειριστή στον ΑΔΜΗΕ.

Οι αποφάσεις, με αριθμούς 302 και 303 της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας της Κύπρου (ΡΑΕΚ), ανοίγουν τον δρόμο για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δικαιωμάτων από τον προηγούμενο φορέα, την εταιρεία EuroAsia Interconnector, στον ελληνικό διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ανακοίνωση έρχεται μία ημέρα μετά τη συνάντηση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου με τον Κύπριο ομόλογό του Γιώργο Παπαναστασίου στην Αθήνα. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να επιλύσουν όλα τα εκκρεμή ζητήματα που αφορούν το έργο, το οποίο θεωρείται στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια και διασύνδεση της Ανατολικής Μεσογείου.

Όπως ανέφεραν αρμόδιες πηγές, πρόκειται για το πρώτο ουσιαστικό βήμα στην κατεύθυνση υλοποίησης των συμφωνηθέντων, σε μια συνεργασία που εξελίσσεται, όπως τονίζεται, «σε άριστο κλίμα».

Μιλώντας σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24, ο κ. Παπασταύρου επιβεβαίωσε την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης των αδειών, υπογραμμίζοντας πως η κίνηση αυτή επαναφέρει το έργο σε τροχιά υλοποίησης, με τον ΑΔΜΗΕ να αναλαμβάνει πλέον πλήρη ευθύνη για τη διαχείριση και ανάπτυξή του.

