Στον «αέρα» εδώ και 7 μήνες τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους: Συνεχίζεται η ταλαιπωρία ασθενών και φαρμακοποιών

Παρά τις εξαγγελίες του υπουργείου Υγείας από το καλοκαίρι του 2025, η διάθεση των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία παραμένει σε εκκρεμότητα, με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για χιλιάδες ασθενείς.

21 Ιαν. 2026 14:58
Pelop News

Σε παρατεταμένη εκκρεμότητα βρίσκεται εδώ και επτά μήνες η διάθεση των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) από τα ιδιωτικά φαρμακεία, σύμφωνα με τον Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Παρά τις επίσημες ανακοινώσεις του υπουργείο Υγείας τον Ιούνιο του 2025, η σχετική ρύθμιση δεν έχει ακόμη τεθεί σε εφαρμογή.

Όπως επισημαίνει ο ΦΣΘ, αποτέλεσμα της καθυστέρησης είναι η συνεχιζόμενη ταλαιπωρία των ασθενών, οι οποίοι εξακολουθούν να συνωστίζονται στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, ενώ εκφράζουν δυσαρέσκεια και για τη διαδικασία κατ’ οίκον διανομής των ΦΥΚ.

Τα φάρμακα που προβλέπεται να διατίθενται μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων αφορούν, μεταξύ άλλων, ογκολογικούς ασθενείς, ασθενείς με ηπατίτιδα Β και D, άσθμα και σκλήρυνση κατά πλάκας, καθώς και ασθενείς που λαμβάνουν αντινεοπλασματικές θεραπείες. Πρόκειται για θεραπευτικές κατηγορίες που αντιστοιχούν σε περίπου 67.000 συνταγές μηνιαίως.

Σύμφωνα με τον ΦΣΘ, καθημερινά ασθενείς απευθύνονται στα φαρμακεία της γειτονιάς τους, ρωτώντας πότε θα μπορούν να προμηθεύονται τα απαραίτητα φάρμακά τους από εκεί. Σε πολλές περιπτώσεις προσέρχονται ακόμη και με τις συνταγές στα χέρια, για να ενημερωθούν ότι η διαδικασία δεν έχει ενεργοποιηθεί.

«Χρειάστηκαν σχεδόν επτά μήνες για να εκδοθεί η υπουργική απόφαση που προβλέπει τις προϋποθέσεις διακίνησης και εκτέλεσης των ΦΥΚ στα ιδιωτικά φαρμακεία, όμως η εφαρμογή της παραμένει ανενεργή», σημειώνει ο πρόεδρος του ΦΣΘ Διονύσιος Ευγενίδης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Όπως διευκρινίζει, αν και στο σχετικό ΦΕΚ ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης ισχύος η 1η Δεκεμβρίου 2025, η διάθεση των ΦΥΚ θα γίνει σταδιακά, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ. Παράλληλα, εκκρεμεί η υπογραφή της συλλογικής σύμβασης μεταξύ Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και ΕΟΠΥΥ, καθώς και η τεχνική παραμετροποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Καθυστερήσεις καταγράφονται, σύμφωνα με τον ΦΣΘ, και στην υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδας και του ΕΟΠΥΥ, που αφορά τη διακίνηση των ΦΥΚ μέσω των συνεταιριστικών φαρμακαποθηκών.

