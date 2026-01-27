Στον «αέρα» έμαθε ο Γ. Βρούτσης για την τραγωδία με φιλάθλους του ΠΑΟΚ
Το σοκ του υπουργού Αθλητισμού ακούγοντας την τραγική είδηση στον «αέρα» του ΣΚΑΪ Πάτρας
Στον «αέρα» του ΣΚΑΪ Πάτρας 89,4 πληροφορήθηκε ο Γιάννης Βρούτσης το τραγικό γεγονός με τον χαμό επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ έπειτα από εμπλοκή του μίνι βαν στο οποίο επέβαιναν σε τροχαίο στη Ρουμανία.
Ο υπουργός Αθλητισμού ήταν προσκεκλημένος στην εκπομπή «Οι δύο θάβουν καλύτερα», σοκαρίστηκε μόλις έμαθε την είδηση και μετά από δύο λεπτά αποφασίστηκε να διακοπεί η επικοινωνία ώστε να πληροφορηθεί λεπτομέρειες.
Αμέσως επικοινώνησε με τον πρόεδρο της ΕΠΣ Αχαΐας, Αγγελο Δανιήλ και αποφάσισαν από κοινού να αναβληθεί η επίσκεψή του στο γήπεδο Προσφυγικών ως ένα μικρό δείγμα σεβασμού στον πόνο των οικογενειών που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους και να την προγραμματίσουν εκ νέου.
Ακούστε το ηχητικό
