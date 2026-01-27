Στον «αέρα» έμαθε ο Γ. Βρούτσης για την τραγωδία με φιλάθλους του ΠΑΟΚ

Στον «αέρα» του ΣΚΑΪ Πάτρας 89,4 πληροφορήθηκε ο Γιάννης Βρούτσης το τραγικό γεγονός με τον χαμό επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ έπειτα από εμπλοκή του μίνι βαν στο οποίο επέβαιναν σε τροχαίο στη Ρουμανία.

Ο υπουργός Αθλητισμού ήταν προσκεκλημένος στην εκπομπή «Οι δύο θάβουν καλύτερα», σοκαρίστηκε μόλις έμαθε την είδηση και μετά από δύο λεπτά αποφασίστηκε να διακοπεί η επικοινωνία ώστε να πληροφορηθεί λεπτομέρειες.

Αμέσως επικοινώνησε με τον πρόεδρο της ΕΠΣ Αχαΐας, Αγγελο Δανιήλ και αποφάσισαν από κοινού να αναβληθεί η επίσκεψή του στο γήπεδο Προσφυγικών ως ένα μικρό δείγμα σεβασμού στον πόνο των οικογενειών που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους και να την προγραμματίσουν εκ νέου.

Ακούστε το ηχητικό

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



