Στον «αέρα» έμαθε ο Γ. Βρούτσης για την τραγωδία με φιλάθλους του ΠΑΟΚ

Το σοκ του υπουργού Αθλητισμού ακούγοντας την τραγική είδηση στον «αέρα» του ΣΚΑΪ Πάτρας

27 Ιαν. 2026 16:12
Στον «αέρα» του ΣΚΑΪ Πάτρας 89,4 πληροφορήθηκε ο Γιάννης Βρούτσης το τραγικό γεγονός με τον χαμό επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ έπειτα από εμπλοκή του μίνι βαν στο οποίο επέβαιναν σε τροχαίο στη Ρουμανία.

Ο υπουργός Αθλητισμού ήταν προσκεκλημένος στην εκπομπή «Οι δύο θάβουν καλύτερα», σοκαρίστηκε μόλις έμαθε την είδηση και μετά από δύο λεπτά αποφασίστηκε να διακοπεί η επικοινωνία ώστε να πληροφορηθεί λεπτομέρειες.

Αμέσως επικοινώνησε με τον πρόεδρο της ΕΠΣ Αχαΐας, Αγγελο Δανιήλ και αποφάσισαν από κοινού να αναβληθεί η επίσκεψή του στο γήπεδο Προσφυγικών ως ένα μικρό δείγμα σεβασμού στον πόνο των οικογενειών που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους και να την προγραμματίσουν εκ νέου.

