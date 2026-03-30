Στον αέρα η τελετή για το Άγιο Φως: Την Τετάρτη αποφασίζει το Ισραήλ, σε ετοιμότητα η Αθήνα

Με αυστηρούς περιορισμούς, έντονη αστυνόμευση και σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια προετοιμάζεται φέτος στην Ιερουσαλήμ η τελετή αφής του Αγίου Φωτός, καθώς οι ισραηλινές αρχές έχουν περιορίσει δραστικά την παρουσία πιστών στην Παλιά Πόλη και στον Ναό της Αναστάσεως.

Η εικόνα που διαμορφώνεται στα Ιεροσόλυμα είναι πρωτόγνωρη και βαριά. Στα λιθόστρωτα σοκάκια της Παλιάς Πόλης επικρατεί σχεδόν νεκρική σιγή, με τα περισσότερα καταστήματα κλειστά, τις μετακινήσεις να γίνονται κάτω από αυστηρό έλεγχο και τον βροχερό καιρό να εντείνει ακόμη περισσότερο την αίσθηση εγκατάλειψης και πίεσης. Την ίδια ώρα, η είσοδος του Ναού της Αναστάσεως παραμένει κλειστή, όχι μόνο για τους πιστούς αλλά ακόμη και για μοναχούς που έχουν φτάσει από διαφορετικά σημεία του κόσμου.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί από την ισραηλινή κυβέρνηση, οι συγκεντρώσεις επιτρέπονται μόνο υπό πολύ στενές προϋποθέσεις. Το ανώτατο όριο έχει τεθεί στα 50 άτομα και μόνο όπου υπάρχει διαθέσιμο καταφύγιο, ενώ σε διαφορετική περίπτωση οι συναθροίσεις απαγορεύονται πλήρως. Το πλαίσιο αυτό έχει προκαλέσει απογοήτευση σε προσκυνητές και επισκέπτες, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή εικόνα αποκλεισμού σε μία από τις πιο φορτισμένες θρησκευτικά στιγμές για την Ορθοδοξία.

Το σκεπτικό των μέτρων συνδέεται με τις αυξημένες ανησυχίες ασφαλείας, καθώς οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή έχουν ενισχύσει τον φόβο για στοχοποίηση ιερών τόπων. Για τον λόγο αυτό, οι αρχές καλούν τους πιστούς να μην κατευθύνονται προς την Παλιά Πόλη, επιμένοντας ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι η πρώτη προτεραιότητα.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, το υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε συντονισμό με την Πολεμική Αεροπορία για τη μετάβαση της ελληνικής αποστολής στα Ιεροσόλυμα και για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Αθήνα. Όπως έχει γίνει γνωστό, οι σχετικές διαδικασίες εξετάζονται διαρκώς και βρίσκονται σε ανοιχτή διαβούλευση, ώστε να προσαρμόζονται στα δεδομένα που διαμορφώνονται επί τόπου.

Η οριστική απάντηση για το αν και υπό ποιες συνθήκες θα επιτραπεί τελικά η παρουσία πιστών στη στιγμή της αφής του Αγίου Φωτός αναμένεται να δοθεί την Τετάρτη, με το ενδιαφέρον να παραμένει στραμμένο στην Ιερουσαλήμ.

Παράλληλα, η Αθήνα εξέφρασε και επίσημα την ανησυχία της για όσα συμβαίνουν στον Πανάγιο Τάφο. Το υπουργείο Εξωτερικών, σε ανάρτησή του, αναφέρθηκε στο περιστατικό κατά το οποίο ο Λατίνος Πατριάρχης Ιεροσολύμων φέρεται να εμποδίστηκε να εισέλθει στον Ναό του Παναγίου Τάφου για την τέλεση της Καθολικής Κυριακής των Βαΐων.

Greece expresses its deep concern over the fact that the Latin Patriarch of Jerusalem was prevented yesterday from entering the Church of the Holy Sepulcher in Jerusalem to celebrate the Catholic Palm Sunday. — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 30, 2026

Στην ίδια παρέμβαση, η ελληνική πλευρά υπογράμμισε ότι το status quo του Παναγίου Τάφου πρέπει να τηρείται πλήρως, από όλους και με καλή πίστη, επισημαίνοντας πως αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα ενόψει των εορτασμών του Πάσχα. Παράλληλα, η Ελλάδα εξέφρασε την αλληλεγγύη και τη σταθερή υποστήριξή της προς τις χριστιανικές Εκκλησίες της Ιερουσαλήμ, επαναλαμβάνοντας τη σημασία του σεβασμού του ισχύοντος καθεστώτος στον ιερό χώρο υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

