Στον ανακριτή Πολυγύρου οι τρεις επίορκοι αστυνομικοί της Χαλκιδικής

Ενώπιον της Δικαιοσύνης οδηγούνται σήμερα τρεις αστυνομικοί της Τροχαίας σε δήμο της Χαλκιδικής, ανάμεσά τους και ο διοικητής του τμήματος, για σοβαρή υπόθεση διαφθοράς που αποκαλύφθηκε από την ΕΛ.ΑΣ.

16 Δεκ. 2025 11:56
Pelop News

Ενώπιον του ανακριτή Πολυγύρου απολογούνται σήμερα οι τρεις αστυνομικοί που υπηρετούσαν σε Τμήμα Τροχαίας με έδρα δήμο της Χαλκιδικής και κατηγορούνται για εμπλοκή σε υπόθεση διαφθοράς. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους βρίσκεται και ο διοικητής του συγκεκριμένου τμήματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι υπηρεσίες Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί φέρονται να προχωρούσαν συστηματικά σε παράνομες πρακτικές, είτε κάνοντας τα «στραβά μάτια» σε τροχονομικές παραβάσεις είτε βεβαιώνοντας ψευδώς παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Παράλληλα, από την έρευνα προέκυψε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ενημέρωναν οδηγούς για επικείμενα μπλόκα της Τροχαίας, ενώ σε άλλες επισπεύδαν την επιστροφή αφαιρεθέντων στοιχείων κυκλοφορίας, όπως άδειες και πινακίδες. Όλες αυτές οι ενέργειες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, γίνονταν με αντάλλαγμα οικονομικό όφελος.

 

