Στον ανακριτή Πολυγύρου οι τρεις επίορκοι αστυνομικοί της Χαλκιδικής

Ενώπιον του ανακριτή Πολυγύρου απολογούνται σήμερα οι τρεις αστυνομικοί που υπηρετούσαν σε Τμήμα Τροχαίας με έδρα δήμο της Χαλκιδικής και κατηγορούνται για εμπλοκή σε υπόθεση διαφθοράς. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους βρίσκεται και ο διοικητής του συγκεκριμένου τμήματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι υπηρεσίες Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί φέρονται να προχωρούσαν συστηματικά σε παράνομες πρακτικές, είτε κάνοντας τα «στραβά μάτια» σε τροχονομικές παραβάσεις είτε βεβαιώνοντας ψευδώς παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Παράλληλα, από την έρευνα προέκυψε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ενημέρωναν οδηγούς για επικείμενα μπλόκα της Τροχαίας, ενώ σε άλλες επισπεύδαν την επιστροφή αφαιρεθέντων στοιχείων κυκλοφορίας, όπως άδειες και πινακίδες. Όλες αυτές οι ενέργειες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, γίνονταν με αντάλλαγμα οικονομικό όφελος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



