Στον Κορυδαλλό ο δράστης ξυλοδαρμού στο Αίγιο: Ερχονται άλλα πέντε εντάλματα

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο κατηγορούμενος για τον άγριο ξυλοδαρμό Ρομά, ως αντίποινα για τον τραυματισμό δυο νεαρών 19 και 20 ετών σε κλαμπ στο Αίγιο.

20 Απρ. 2026 11:00
Pelop News

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του στον ανακριτή Αιγίου, το μεσημέρι του Σάββατου, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο κατηγορούμενος για τον άγριο ξυλοδαρμό Ρομά, ως αντίποινα για τον τραυματισμό δυο νεαρών 19 και 20 ετών σε κλαμπ από πολυμελή ομάδα κουκουλοφόρων ομοφύλων του, με σιδερολοστούς και ρόπαλα.

Αίγιο: Άγριος ξυλοδαρμός νεαρών από κουκουλοφόρους στα Σελιανίτικα – Στο νοσοκομείο με κατάγματα οι τραυματίες

Στο περιστατικό φέρεται να έχουν εμπλοκή αλλά 5 άτομα, τα οποία η Ασφάλεια Αιγίου κατάφερε να ταυτοποιήσει και πλέον αναμένεται η έκδοση των σχετικών ενταλμάτων σύλληψης. Τα χτυπήματα που δέχτηκε το θύμα ήταν βίαια με αποτέλεσμα να τον στείλουν στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει δεχτεί πάνω από 20 χτυπήματα στο πρόσωπο ακόμα και με κλωτσιές, ενώ όπως κατήγγειλε στην Αστυνομία, οι δράστες τον άρπαξαν από την οδό Κορίνθου και τον οδήγησαν σε περιοχή εκτός Αιγίου, όπου τον χτύπησαν και του πήραν το κινητό τηλέφωνο και 7.000 ευρώ που είχε μαζί του.

Αιτία της επίθεσης, σύμφωνα με τον ίδιο, φαίνεται να είναι άλλο περιστατικό βίας που είχε γίνει λίγες ώρες νωρίτερα σε παραλιακό κατάστημα των Σελιανιτίκων, καθώς οι δράστες θεωρούσαν ότι ο ίδιος συμμετείχε στον καβγά. Εκεί μια μεγάλη ομάδα Ρομά χτύπησαν άγρια δύο νεαρούς που καθόταν στο μπαρ, με αποτέλεσμα να τους τραυματίσουν στο πρόσωπο και να προκαλέσουν σημαντικές ζημιές στην επιχείρηση.

Πληροφορίες της «Π» αναφέρουν ότι οι ιδιοκτήτες του καταστήματος είπαν στους αστυνομικούς ότι οι κάμερες ασφαλείας δεν είχαν καταγράψει το επεισόδιο, καθώς είχε χαλάσει το καταγραφικό. Η Αστυνομία κατέσχεσε το μηχάνημα, το οποίο βρίσκεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να αναλυθεί και να διαπιστωθεί αν μπορεί να εξαχθεί υλικό που θα οδηγήσει στην ταυτοποίηση των Ρομά που προκάλεσαν την συμπλοκή. Ν.ΓΙΑΠ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ