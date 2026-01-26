Στους κορυφαίους 5 σκόρερ της Ευρώπης ο Βαγγέλης Παυλίδης

Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός σκόραρε δύο φορές στη νίκη (4-0) της Μπενφίκα επί της Εστρέλα Αμαδόρα, έφτασε στα 19 γκολ στην Primeira Liga (πρώτος σκόρερ) και τους 28,5 βαθμούς, σκαρφαλώνοντας στην 5η θέση!

26 Ιαν. 2026 20:36
Ο Βαγγέλης Παυλίδης μπήκε στο τοπ-5 της κατάταξης για το «Χρυσό Παπούτσι», το ετήσιο βραβείο που απονέμεται στον πρώτο σκόρερ της «Γηραιάς Ηπείρου»!

Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός σκόραρε δύο φορές στη νίκη (4-0) της Μπενφίκα επί της Εστρέλα Αμαδόρα, έφτασε στα 19 γκολ στην Primeira Liga (πρώτος σκόρερ) και τους 28,5 βαθμούς, σκαρφαλώνοντας στην 5η θέση!

Ο πρώτος σκόρερ της ελληνικής Super League, Αγιούμπ Ελ Κααμπί (Ολυμπιακός), με 13 γκολ και 19,5 βαθμούς είναι 39ος.

Ο Χάρι Κέιν, ο οποίος δεν σκόραρε στην εντός έδρας ήττα με 2-1 της Μπάγερν από την Άουγκσμπουργκ και ο Κιλιάν Εμπαπέ που σημείωσε και τα δύο εκτός έδρας γκολ της Ρεάλ Μαδρίτης στη νίκη με 2-0 επί της Βιγιαρεάλ, μοιράζονται την πρώτη θέση με 21 γκολ και 42 βαθμούς.

Τους ακολουθεί ο Έρλινγκ Χάαλαντ (ο οποίος δεν σκόραρε στη νίκη της Μάντσεστερ Σίτι με 2-0 επί της Γουλβς) με 20 γκολ και 40 βαθμούς, συμπληρώνοντας το βάθρο.

Τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα στην κατάταξη της UEFA έχουν συντελεστή 2, οι χώρες που κατατάσσονται από την 6η έως την 22η θέση συντελεστή 1,5 και οι υπόλοιπες έχουν συντελεστή 1, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι τα σκανδιναβικά πρωταθλήματα βρίσκονται ήδη σε ιδιαίτερα προχωρημένη αγωνιστική φάση.

Οι πρώτοι 14 (λόγω ισοβαθμίας) της κατάταξης για το «Χρυσό Παπούτσι»:

1. Χάρι Κέιν Μπάγερν 42 (21 γκολ Χ 2)

-. Κιλιάν Μπαπέ Ρεάλ Μαδρίτης 42 (21 γκολ Χ 2)

3. Έρλινγκ Χάαλαντ Μάντσεστερ Σίτι 40 (20 γκολ Χ 2)

4. Ιγκόρ Τιάγκο Μπρέντφορντ 32 (16 γκολ Χ 2)

5. Βαγγέλης Παυλίδης Μπενφίκα 28,5 (19 γκολ Χ 1,5)

6. Ντάρκο Λέμαγιτς RFS Ρίγα 28 (28 γκολ Χ 1)

-. Βεντάτ Μουρίκι Μαγιόρκα 28 (14 γκολ Χ 1)

8. Αγιάσε Ουεντά Φέγενορντ 27 (18 γκολ Χ 1,5)

-. Αουγκούστ Πρίσκε Τζουργκάρντεν 27 (18 γκολ Χ 1,5)

-. Ντάνιελ Κάρλσμπακ Σάρμποργκ 08 27 (18 γκολ Χ 1,5)

-. Ιμπραχίμ Ντιαμπατέ Γκάις 27 (18 γκολ Χ 1,5)

12. Κλάεμιντ Όλσεν Ρούναβικ 26 (26 γκολ Χ 1)

13. Λουίς Σουάρες Σπόρτινγκ Λισαβόνας 25,5 (17 γκολ Χ 1,5)

-. Κάσπερ Χεγκ Μπόντο/Γκλιμτ 25,5 (17 γκολ Χ 1,5)

-. Ναχίρ Μπεσάρα Χάμπαρμπι 25,5 (17 γκολ Χ 1,5)

