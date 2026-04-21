Να μπει προσωρινό φρένο στις μηνιαίες μετακινήσεις στο Στρασβούργο ζητούν ευρωβουλευτές, με το επιχείρημα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να καλεί πολίτες και κυβερνήσεις σε εξοικονόμηση ενέργειας και την ίδια ώρα να συνεχίζει ένα κοστοβόρο και ενεργοβόρο μοντέλο μετακίνησης. Σύμφωνα με ευρωπαϊκά δημοσιεύματα, το αίτημα διατυπώθηκε προς τη Ρομπέρτα Μέτσολα, με αιχμή την ανάγκη να περιοριστούν τα μη απαραίτητα ταξίδια όσο διαρκεί η ενεργειακή πίεση.

Η συζήτηση δεν είναι θεωρητική. Το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη εγκρίνει για το 2026 ημερολόγιο με 15 ολομέλειες, εκ των οποίων οι 12 τετραήμερες θα πραγματοποιηθούν στο Στρασβούργο. Η επόμενη από αυτές είναι προγραμματισμένη για το διάστημα 27 έως 30 Απριλίου, κάτι που δίνει επείγοντα χαρακτήρα στο αίτημα των ευρωβουλευτών.

Τα θεσμικά όργανα να δώσουν το παράδειγμα

Το βασικό επιχείρημα όσων ζητούν την αναστολή είναι ότι η ΕΕ, μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένου ενεργειακού κόστους, οφείλει να δείξει συνέπεια. Το Reuters έχει μεταδώσει ότι οι Βρυξέλλες προειδοποιούν για παρατεταμένο ενεργειακό σοκ, εφόσον συνεχιστεί η αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή, με κίνδυνο νέας πίεσης σε καύσιμα και εφοδιασμό. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν ότι οι μηνιαίες μετακινήσεις χιλιάδων ανθρώπων ανάμεσα σε Βρυξέλλες και Στρασβούργο στέλνουν λάθος μήνυμα.

Το αίτημα πατά και σε μια παλαιότερη, διαχρονική κριτική για το λεγόμενο «travelling circus» του Ευρωκοινοβουλίου. Σύμφωνα με την επίσημη αποτίμηση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου το 2014, η μετακίνηση του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο κοστίζει περίπου 113,8 εκατ. ευρώ ετησίως. Το ποσό αυτό εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ως βασικό σημείο αναφοράς στη σχετική συζήτηση.

Το Στρασβούργο στο επίκεντρο μιας παλιάς διαμάχης

Το θέμα των μετακινήσεων στο Στρασβούργο δεν είναι νέο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εδώ και χρόνια διπλή έδρα, με τις μηνιαίες ολομέλειες να γίνονται στη γαλλική πόλη και το υπόλοιπο κοινοβουλευτικό έργο να διεξάγεται κυρίως στις Βρυξέλλες. Αυτό το καθεστώς προβλέπεται από τις Συνθήκες και δεν αλλάζει εύκολα, ακόμη κι αν πολλοί ευρωβουλευτές ζητούν πιο σταθερή λειτουργία σε μία μόνο έδρα.

Δεν είναι επίσης η πρώτη φορά που ζητείται πάγωμα των μετακινήσεων. Κατά την περίοδο της πανδημίας, οι συνεδριάσεις στο Στρασβούργο είχαν ανασταλεί προσωρινά για λόγους ασφαλείας, ενώ και τα προηγούμενα χρόνια είχαν κατατεθεί αντίστοιχα αιτήματα με οικονομικά και περιβαλλοντικά επιχειρήματα. Η νέα ενεργειακή πίεση επαναφέρει το ίδιο δίλημμα με πιο έντονο τρόπο.

Πίεση στη Μέτσολα πριν από την επόμενη ολομέλεια

Η πίεση πλέον μεταφέρεται στην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, η οποία καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στις πολιτικές πιέσεις για εξοικονόμηση και στο θεσμικό πλαίσιο που διατηρεί το Στρασβούργο ως σταθερή έδρα των μηνιαίων συνόδων. Το βέβαιο είναι ότι, όσο η ενεργειακή κρίση παραμένει στο προσκήνιο, το πολιτικό κόστος αυτών των μετακινήσεων θα συζητείται όλο και πιο έντονα.

