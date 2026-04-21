Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει μέτρα για να διασφαλίσει την επάρκεια σε καύσιμα αεροσκαφών σε περίπτωση σοβαρής κρίσης εφοδιασμού, με τον Επίτροπο Μεταφορών Απόστολο Τζιτζικώστα να δηλώνει ότι τα κράτη-μέλη μπορεί να χρειαστεί να κινηθούν πιο συντονισμένα στη χρήση των διαθέσιμων αποθεμάτων.

Μετά από τηλεδιάσκεψη με τους υπουργούς Μεταφορών της ΕΕ, ο κ. Τζιτζικώστας ανέφερε ότι σήμερα δεν υπάρχουν ελλείψεις, όμως μια παρατεταμένη αναταραχή στα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να έχει «καταστροφικές» συνέπειες για την Ευρώπη και την παγκόσμια αγορά. Σύμφωνα με το Reuters, η ΕΕ καλύπτει περίπου 30% έως 40% των αναγκών της σε καύσιμα αεροσκαφών από εισαγωγές και περίπου το μισό αυτής της ποσότητας προέρχεται από τη Μέση Ανατολή.

Ο Επίτροπος εξήγησε ότι η Ένωση διαθέτει αποθέματα έκτακτης ανάγκης, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν μόνο αν κριθεί απαραίτητο. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε εθνική αποδέσμευση αποθεμάτων θα πρέπει να γίνεται με πλήρη διαφάνεια, ώστε να αποφεύγονται στρεβλώσεις στην αγορά.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Κομισιόν εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει πιο πέρα από το σημερινό εθελοντικό μοντέλο συντονισμού. Ο Τζιτζικώστας δήλωσε ότι αυτό που σήμερα είναι προαιρετικό «θα μπορούσε να γίνει υποχρεωτικό», ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και η ιδέα να θεσπιστεί ελάχιστη υποχρέωση στρατηγικών αποθεμάτων για τα καύσιμα αεροσκαφών στα κράτη-μέλη.

Νέο παρατηρητήριο καυσίμων και εναλλακτικές προμήθειες

Ο Επίτροπος ανακοίνωσε επίσης ότι στο σχέδιο AccelerateEU, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί την Τετάρτη 22 Απριλίου, θα περιλαμβάνεται η δημιουργία ενός νέου παρατηρητηρίου καυσίμων, με πρώτο πεδίο παρακολούθησης τα καύσιμα αεροσκαφών. Παράλληλα, η Επιτροπή θα δώσει στις αεροπορικές εταιρείες κατευθύνσεις για ζητήματα όπως τα slots, τα δικαιώματα επιβατών, οι υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας και οι εξαιρέσεις από τους κανόνες anti-tankering σε περίπτωση κρίσης.

Στο τραπέζι βρίσκεται και η αναζήτηση εναλλακτικών προμηθειών, όπως καύσιμο τύπου Jet A από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, το Reuters σημειώνει ότι το συγκεκριμένο καύσιμο έχει διαφορετικές τεχνικές προδιαγραφές από το ευρωπαϊκό Jet A1, κάτι που δυσκολεύει την άμεση αύξηση εισαγωγών και απαιτεί προσαρμογές στις υποδομές.

Δεν υπάρχει πανικός, αλλά η πίεση είναι πραγματική

Παρά τις ανησυχίες, ο Τζιτζικώστας ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ενδείξεις για εκτεταμένες ακυρώσεις πτήσεων μέσα στις επόμενες εβδομάδες ή μήνες. Τόνισε επίσης ότι η Ευρώπη παραμένει έτοιμη να υποδεχθεί τουρίστες και επισκέπτες την καλοκαιρινή περίοδο.

Ωστόσο, το ενεργειακό σοκ ήδη πιέζει τον κλάδο. Οι τιμές καυσίμων αεροσκαφών στην Ευρώπη έχουν εκτοξευθεί από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, γεγονός που ωθεί τις αεροπορικές εταιρείες να επανεξετάζουν δρομολόγια, κόστη και επιχειρησιακές επιλογές. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η συζήτηση για κοινή χρήση αποθεμάτων και για πιο δεσμευτικό ευρωπαϊκό μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσης αποκτά πολύ μεγαλύτερο βάρος.

