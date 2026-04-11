Η έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών αναδεικνύεται σε νέο κίνδυνο για την Ευρώπη, με την ένωση των αεροδρομίων της ηπείρου να προειδοποιεί ότι μπορεί να προκύψει ακόμη και συστημική κρίση μέσα στις επόμενες τρεις εβδομάδες, αν δεν επανέλθει η ομαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Το Διεθνές Συμβούλιο Αεροδρομίων Ευρώπης (ACI Europe), σε επιστολή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ημερομηνία 9 Απριλίου, ανέφερε ότι ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να πλήξει σοβαρά την ευρωπαϊκή οικονομία, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο το ήδη βαρύ κλίμα που έχει δημιουργήσει η άνοδος των τιμών του πετρελαίου λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Στην ίδια επιστολή, ο γενικός διευθυντής της ACI Europe, Olivier Jankovec, σημειώνει ότι, έπειτα από συνεδρίαση της ομάδας συντονισμού πετρελαίου της Κομισιόν, διαπιστώθηκε πως δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πανευρωπαϊκή χαρτογράφηση, αξιολόγηση ή συστηματική παρακολούθηση της παραγωγής και της διαθεσιμότητας καυσίμων αεροσκαφών. Για αυτό ζητείται άμεση παρέμβαση της Επιτροπής.

Τι ζητούν τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια

Η ACI Europe καλεί την Επιτροπή να προχωρήσει σε χαρτογράφηση των σημερινών και προβλεπόμενων διαθεσιμοτήτων καυσίμων σε σχέση με τις ανάγκες, να εντοπίσει εναλλακτικές πηγές εισαγωγής, να αξιολογήσει τους κινδύνους για τις ροές καυσίμων εντός της ΕΕ και να εξετάσει τα επίπεδα εμπορικών και στρατηγικών αποθεμάτων.

Παράλληλα, ο οργανισμός εισηγείται μια σειρά από άμεσες παρεμβάσεις, όπως η προσωρινή άρση περιορισμών στις εισαγωγές καυσίμων αεροσκαφών, μεταξύ αυτών και ρυθμίσεις που συνδέονται με τον νέο κανονισμό της ΕΕ για το μεθάνιο, ο οποίος πρόκειται να τεθεί σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2027. Σύμφωνα με την επιστολή, οι κανόνες αυτοί έχουν ήδη λειτουργήσει αποτρεπτικά για προμηθευτές από τρίτες χώρες που θα μπορούσαν να κλείσουν συμφωνίες για το φετινό καλοκαίρι.

Το κόστος έχει ήδη εκτοξευθεί

Η πίεση δεν αφορά μόνο τον κίνδυνο ελλείψεων, αλλά και το κόστος. Όπως επισημαίνει το Reuters, οι τιμές των καυσίμων jet έχουν υπερδιπλασιαστεί τις τελευταίες εβδομάδες, φτάνοντας στα 150 έως 200 δολάρια ανά βαρέλι. Πρόκειται για ένα σοβαρό πλήγμα για τον αεροπορικό κλάδο, όπου τα καύσιμα αντιστοιχούν σε έως και ένα τέταρτο των λειτουργικών εξόδων.

Η ευρύτερη σημασία του προβλήματος είναι μεγάλη, καθώς η αεροπορική συνδεσιμότητα συνεισφέρει περίπου 851 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ των ευρωπαϊκών οικονομιών και στηρίζει περίπου 14 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, ενώ τα αεροδρόμια διαχειρίζονται το 26% των ευρωπαϊκών εξαγωγών σε αξία, με βάση στοιχεία μελέτης της ACI έως το 2019.

Στο τραπέζι και συλλογική αγορά καυσίμων

Μεταξύ των προτάσεων που κατατέθηκαν βρίσκεται και η συλλογική αγορά καυσίμων αεροσκαφών σε επίπεδο ΕΕ, αλλά και στοχευμένες υποχρεώσεις για τα διυλιστήρια ώστε να διασφαλιστεί η παραγωγή. Παράλληλα, η ACI Europe ζητεί να μπορούν αεροδρόμια, αεροπορικές εταιρείες και εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης να ενταχθούν σε σχήματα κρατικής βοήθειας για τη διαχείριση της κρίσης.

Η προειδοποίηση έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για τις αερομεταφορές, καθώς η Ευρώπη μπαίνει στην κορύφωση της θερινής περιόδου και οποιαδήποτε διαταραχή στην προμήθεια καυσίμων θα μπορούσε να έχει άμεσο αντίκτυπο όχι μόνο στις πτήσεις, αλλά και στον τουρισμό, το εμπόριο και τη συνολική οικονομική δραστηριότητα.

