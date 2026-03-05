Στρατιωτικός τώρα ο χαιρετισμός της Εθνικής Ιράν στο Κύπελλο Ασίας Γυναικών

Στην πρώτη αναμέτρηση της διοργάνωσης οι αθλήτριες είχαν μείνει σιωπηλές και ακίνητες κατά την ανάκρουση του ύμνου της χώρας, μία πράξη που είχε ερμηνευτεί ως διαμαρτυρία ή πένθος

05 Μαρ. 2026 14:15
Pelop News

Στο Ιράν η Εθνική ομάδα γυναικών σε μία δύσκολη χρονικά περίοδο, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αγωνίζεται για το Κύπελλο Ασίας και ήδη από το πρώτο παιχνίδι είχε γίνει μεγάλη κουβέντα για την στάση τους στον Εθνικό ύμνο.

«Κανένα παιδί δεν πρέπει να είναι θύμα του πολέμου, είναι αθώα και αξίζουν την ειρήνη», συγκλονίζει ο Ταρέμι

Στην πρώτη αναμέτρηση της διοργάνωσης η Εθνική γυναικών του Ιράν είχε μείνει σιωπηλή και ακίνητη κατά την ανάκρουση του ύμνου της χώρας, μία πράξη που είχε ερμηνευτεί ως διαμαρτυρία ή πένθος.

Η ομάδα γυναικών του Ιράν στο δεύτερο παιχνίδι του θεσμού με αντίπαλο την Αυστραλία, άλλαξαν πλήρως την στάση τους την ώρα του Εθνικού ύμνου. Οι Ιρανές έψαλλαν και χαιρέτησαν στρατιωτικά, όσο έπαιζε στα μεγάφωνα η μελωδία του ύμνου της χώρας.

Η μεταστροφή τους προκάλεσε πολλές αντιδράσεις εντός και εκτός γηπέδου, αφού πολλοί διαδηλωτές τις χαρακτήρισαν «ομήρους του καθεστώτος».

Οι παίκτριες δηλώνουν ανήσυχες για την κατάσταση στη χώρα τους, με τις διακοπές στο διαδίκτυο να δυσκολεύουν την επικοινωνία με τις οικογένειές τους. Η ομοσπονδιακή προπονήτρια, Μαριζιέ Τζαφαρί, τόνισε ότι η ομάδα προσπαθεί να παραμείνει συγκεντρωμένη στη διοργάνωση, παρά το χάος που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.

Για την ιστορία η Εθνική ομάδα της Αυστραλίας ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο του Ιράν νικώντας 4-0.

