Στροφή στον διάλογο

Η αιφνίδια μετατόπιση των αγροτών από τη σκληρή γραμμή της πλήρους απόρριψης προς τη διάθεση διαλόγου με την κυβέρνηση προκαλεί εύλογα ερωτήματα.

Μετά από 40 ημέρες άτεγκτης στάσης, το ερώτημα δεν είναι μόνο τι άλλαξε, αλλά και αν αυτή η στροφή αποτελεί τακτική κίνηση ή ειλικρινή πρόθεση εξεύρεσης λύσεων.

Ισως, όμως, η πραγματικότητα να έθεσε τα όριά της.

Η κοινωνική πίεση, η οικονομική ασφυξία και οι νομικές εξελίξεις λειτουργούν καταλυτικά. Αν ο διάλογος γίνει με σαφή αιτήματα και ρεαλιστικές προτάσεις, μπορεί να ανοίξει έναν δρόμο εκτόνωσης και ουσιαστικής διαπραγμάτευσης. Να μη χαθεί η ευκαιρία.