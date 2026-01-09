Στροφή στον διάλογο

09 Ιαν. 2026 7:30
Pelop News

Η αιφνίδια μετατόπιση των αγροτών από τη σκληρή γραμμή της πλήρους απόρριψης προς τη διάθεση διαλόγου με την κυβέρνηση προκαλεί εύλογα ερωτήματα.

Μετά από 40 ημέρες άτεγκτης στάσης, το ερώτημα δεν είναι μόνο τι άλλαξε, αλλά και αν αυτή η στροφή αποτελεί τακτική κίνηση ή ειλικρινή πρόθεση εξεύρεσης λύσεων.

Ισως, όμως, η πραγματικότητα να έθεσε τα όριά της.

Η κοινωνική πίεση, η οικονομική ασφυξία και οι νομικές εξελίξεις λειτουργούν καταλυτικά. Αν ο διάλογος γίνει με σαφή αιτήματα και ρεαλιστικές προτάσεις, μπορεί να ανοίξει έναν δρόμο εκτόνωσης και ουσιαστικής διαπραγμάτευσης. Να μη χαθεί η ευκαιρία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:03 Το unfollow της Μενεγάκη στον Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο ΦΩΤΟ
8:56 Κρήτη: Απολογείται η μητέρα για υπόθεση κακοποίησης – Βαρύ κατηγορητήριο για τον 54χρονο πατέρα, τη Δευτέρα στον Ανακριτή
8:51 Πάτρα 35 χρόνια από τη δολοφονία Τεμπονέρα: Σήμερα εκδήλωση μνήμης
8:48 Δημοσκόπηση GPO: Από που «κλέβει» ψήφους το κόμμα Καρυστιανού «κλέβει» ψήφους -Ποιοι την προτιμούν
8:28 Δολοφονία κλαμπ Πάτρας: Απολογούνται σήμερα οι «4», τι θα υποστηρίξουν ΦΩΤΟ
8:25 Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων: Περιορισμένες δυσκολίες στις θαλάσσιες συνδέσεις του Αργοσαρωνικού – Ποια δρομολόγιο δεν εκτελούνται
8:16 Χιονοπτώσεις σε Φθιώτιδα και Ευρυτανία: Σε ποια σημεία είναι υποχρεωτικές οι αλυσίδες
8:10 «Αχτίδα φωτός» μετά από 40 ημέρες μπλόκων: Σταδιακό άνοιγμα δρόμων – Το παρασκήνιο του ραντεβού αγροτών με Μητσοτάκη
8:05 Εορτολόγιο – Σπάνια ονόματα, μοναδικές γιορτές: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα;
7:59 Τραμπ: Ανακοινωσε συνάντηση με Ματσάδο την επόμενη εδβομάδα, τι είπε για Ιράν και καρτέλ ναρκωτικών
7:51 ΗΠΑ: Ομοσπονδιακοί πυροβολούν δύο άτομα στο Πόρτλαντ ΒΙΝΤΕΟ
7:46 Παγκόσμια απειλή από θανατηφόρο μύκητα που εξαπλώνεται, τι ζητούν οι επιστήμονες
7:34 Καιρός: Στον «πάγο» μπαίνει η χώρα, η πρόγνωση για την Πάτρα
7:30 Στροφή στον διάλογο
7:23 Χάος στο Ιράν: Στους 45 οι νεκροί, πυρπολήθηκαν κυβερνητικά κτίρια ΒΙΝΤΕΟ
7:11 Απεβίωσε ο Χρήστος Πολίτης, η καλλιτεχνική πορεία και ο ρόλος που τον σημάδεψε
23:59 Στη Σκωτία το Μουντιάλ «φέρνει» επίσημη αργία τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026
23:39 Οριστικοποιήθηκε το διαζύγιο της Νικόλ Κίντμαν και του Κιθ Έρμπαν
23:21 Ο «μαύρος χρυσός» που διαμόρφωσε την ελληνική οικονομία και κοινωνία
22:57 «Καθηλωμένα» θα παραμείνουν τα πλοία στα περισσότερα λιμάνια της χώρας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ