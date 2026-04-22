Super League: Νίκη-ανάσα για τον Αστέρα Τρίπολης – Η βαθμολογία και το πρόγραμμα των playouts της
Απομένουν πλέον έξι αγωνιστικές στην «κούρσα» παραμονής και το θρίλερ φαίνεται πως θα πάει μέχρι τέλους.
Ανακατάταξη στα playouts της Stoiximan Super League.
Ο Αστέρας πήρε σπουδαία νίκη εντός έδρας με 2-1 κόντρα στον Παναιτωλικό και προσπέρασε την ΑΕΛ Novibet, που ήρθε ισόπαλη 1-1 στο γήπεδό της με την Κηφισιά και τον Πανσερραϊκό, ο οποίος γνώρισε τη συντριβή στο σπίτι του με 4-0 από τον Ατρόμητο.
Απομένουν πλέον έξι αγωνιστικές στην «κούρσα» παραμονής και το θρίλερ φαίνεται πως θα πάει μέχρι τέλους.
Το πρόγραμμα των Play Out της Stoiximan Super League
1η αγωνιστική
Κηφισιά – Πανσερραϊκός 1-2
Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΛ Novibet 3-1
Παναιτωλικός – Ατρόμητος 1-1
2η αγωνιστική
ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός 1-2
Πανσερραϊκός – Αστέρας Aktor 0-0
Ατρόμητος – Κηφισιά 0-0
3η αγωνιστική
Κηφισιά- Αστέρας Aktor 0-0
Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet 3-2
Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 2-3
4η αγωνιστική
ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά 1-1
Αστέρας Aktor – Παναιτωλικός 2-15η αγωνιστική
Κυριακή 26 Απριλίου
Κηφισιά – Παναιτωλικός, 16:00
Ατρόμητος – Αστέρας Aktor, 18:00
ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός, 20:00
6η αγωνιστική
Σάββατο 2 Μαΐου
Παναιτωλικός – Κηφισιά, 17:00
Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet, 17:30
Αστέρας Aktor- Ατρόμητος, 19:30
7η αγωνιστική
Σάββατο 9 Μαΐου
Πανσερραϊκός – Κηφισιά, 16:00
ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Aktor 17:00
Ατρόμητος – Παναιτωλικός 19:30
8η αγωνιστική
Τρίτη 12 Μαϊου
Αστέρας Aktor – Πανσερραϊκός, 19:00
Κηφισιά – Ατρόμητος, 19:00
Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet, 19:00
9η αγωνιστική
Σάββατο 16 Μαΐου
Αστέρας Aktor – Κηφισιά, 19:00
ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος, 19:00
Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός, 19:00
10η αγωνιστική
Πέμπτη 21 Μαΐου
Ατρόμητος – Πανσερραϊκός, 19:00
Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet, 19:00
Παναιτωλικός – Αστέρας Aktor, 19:00
Η βαθμολογία
9. Ατρόμητος 37
10. Παναιτωλικός 30
11. Κηφισιά 30
12. Αστέρας Aktor 25
————————————–
13. ΑΕΛ Novibet 24
14. Πανσερραϊκός 24
