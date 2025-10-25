Superleague 2: Ηρακλής και Νίκη Βόλου μοίρασαν τους βαθμούς στο Καυτανζόγλειο

Δίχως νικητή ολοκληρώθηκε το ντέρμπι του Α’ ομίλου της Super League 2 ανάμεσα στον Ηρακλή και τη Νίκη Βόλου με τις δυο ομάδες να μένουν στο 0-0. Μάλιστα οι φιλοξενούμενοι έπαιζαν με παίκτη λιγότερο από το 30′ ωστόσο έφυγαν από τον βαθμό της ισοπαλίας και έμειναν σε απόσταση βολής από τον Γηραιό. Από την άλλη, ο Αστέρας AKTOR Β’ επέστρεψε στις νίκες καθώς επικράτησε με 2-1 του ΠΑΣ Γιάννινα.

Ηρακλής – Νίκη Βόλου 0-0

Στο πρώτο μέρος δεν υπήρξαν ιδιαίτερες φάσεις από τις δύο ομάδες ωστόσο τα πράγματα έγιναν πιο δύσκολα για τη Νίκη Βόλου όταν έμεινε με δέκα παίκτες στο 30ο λεπτό. Ο Σιούτας ανέτρεψε τον Κυνηγόπουλο που είχε φύγει στην πλάτη της άμυνας. Το 0-0 έμεινε μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ηρακλής ανέβασε την πίεση του με σκοπό να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό πλεονέκτημα αλλά ο Γκαραβέλης ύψωσε… τοίχος μπροστά από την εστία και κατάφερε να κρατήσει ανέπαφη την εστία του.

Ηρακλής: Νικοπολίδης, Χάμοντ, Βιτλής, Μαχαίρας (73′ Κούστα), Μάναλης, Ουές (81′ Κάτσικας), Παναγιωτίδης (46′ Φοφανά), Εραμούσπε, Κυνηγόπουλος (73′ Ντουρμισάι), Ντόβενταν (65′ Χάινριχ), Γιαννούτσος.

Νίκη Βόλου: Γκαραβέλης, Κιβρακίδης, Γκαντέλιο, Τζανετόπουλος, Σιούτας, Έππας (46′ Βουτσάς), Σίλβα, Πέττας, Λώλης (65′ Σαποβάλοφ), Στοΐλκοβιτς (33′ Ντιαλόσι), Λουκίνας (65′ Βέλλιος)

Αστέρας AKTOR Β’ – ΠΑΣ Γιάννινα 2-1

Επιστροφή στις νίκες για τον Αστέρα AKTOR Β’, ο οποίος επικράτησε με 2-1 του ΠΑΣ Γιάννινα και παρέμεινε στην πρώτη 4άδα του βαθμολογικού πίνακα. Και τα τρία γκολ του ματς μπήκαν δέκα λεπτά πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με πλασέ του Φρόκου στο 34ο λεπτό αλλά ο Μπουλάρι έφερε το ματς στα ίσια στο 41ο λεπτό για το 1-1. Ωστόσο οι Αρκάδες πήραν εκ νέου το προβάδισμα στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου χάρη στην εκτέλεση φάουλ του Τερεζίου. Οι φιλοξενούμενοι μπορούσαν να βρουν ξανά τον δρόμο της ισοφάρισης όμως ο Μπρικάλιατσα είδε την εκτέλεση του να σταματάει στο δοκάρι του αντίπαλου πορτιέρε.

Αστέρας Τρίπολης Β’: Χατζηεμμανουήλ, Τερεζιου, Κανελλόπουλος, Γρόζντανιτς, Γρομητσάρης, Καλά (66′ λ.τ Καλλαντζή), Μπουλούλης, Φρόκου, Φερνάντεθ (71′ Κεδίκογλου), Φρίμπονγκ (83′ Σιμόνι), Οκό.

ΠΑΣ Γιάννινα: Βρακάς, Κρυπαράκος (58′ Ροζάριο), Πρεκατές (77′ Τουρκοχωρίτης), Παναγιώτου, Δούμας, Ναούμης (46′ Σελιμάι), Δόσης (73′ Πατρινός), Μπρικάλιατσα, Κοντονίκος (58′ Φλόρες), Μπουλλάρι, Αριγίμπι.

Superleague 2 – Βόρειος Όμιλος – Αποτελέσματα

Σάββατο 25/10

Ηρακλής – Νίκη Βόλου 0-0

Αστέρας AKTOR B’ – ΠΑΣ Γιάννινα 2-1

Καβάλα – Αναγέννηση Καρδίτσας 15:00

Κυριακή 26/10

Μακεδονικός – Καμπανιακός 15:00

ΠΑΟΚ Β’ – Νέστορ Χρυσούπολης 15:00

Βαθμολογία

Ηρακλής 17

Νίκη Βόλου 16

Αστέρας Β’ Aktor 14

Αναγέννηση Καρδίτσας 13

Νέστος Χρυσούπολης 7

Καβάλα 5

Μακεδονικός 5

Καμπανιακός 4

ΠΑΟΚ Β’ 4

ΠΑΣ Γιάννινα 4

