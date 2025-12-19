Survivor: Έρχεται το project «Αθηναίοι VS Επαρχιώτες», τι αλλάζει

πιστρέφουν επίσης οι ψηφοφορίες του τηλεοπτικού κοινού, δίνοντας ξανά στους τηλεθεατές τη δυνατότητα να επηρεάσουν την πορεία του παιχνιδιού.

Survivor: Έρχεται το project «Αθηναίοι VS Επαρχιώτες», τι αλλάζει
19 Δεκ. 2025 16:08
Pelop News

Την Κυριακή 11 ή τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 αναμένεται να κάνει πρεμιέρα ο νέος κύκλος του «Survivor», με τίτλο «Αθηναίοι VS Επαρχιώτες», μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ.

Οι αλλαγές του νέου κύκλου

Το κανάλι του Φαλήρου, που τα τελευταία χρόνια λειτουργεί αυτόνομα και δεν συμμετέχει στην κοινή συμφωνία των τεσσάρων τηλεοπτικών σταθμών, φέτος επιλέγει ένα ελαφρώς αργότερο λανσάρισμα, σε αντίθεση με το παρελθόν, όπου το ριάλιτι είχε κάνει πρεμιέρα ακόμη και τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων.

Ο νέος κύκλος φέρνει σημαντικές αλλαγές τόσο στις ομάδες όσο και στη μορφή του παιχνιδιού. Οι «Μπλε» αντιπροσωπεύουν πλέον την Επαρχία, ενώ οι «Κόκκινοι» την Αττική. Παράλληλα, οι αμοιβές των παικτών θα κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες σεζόν, ενώ το τελικό έπαθλο ανεβαίνει κατακόρυφα και φτάνει τις 250.000 ευρώ.

Επιστρέφουν επίσης οι ψηφοφορίες του τηλεοπτικού κοινού, δίνοντας ξανά στους τηλεθεατές τη δυνατότητα να επηρεάσουν την πορεία του παιχνιδιού. Το κάστινγκ για τις δύο ομάδες είναι πλέον αρκετά προχωρημένο, με τις τελικές συνθέσεις να αναμένονται μέσα στις επόμενες μέρες.

Μετά την Πρωτοχρονιά, ο Γιώργος Λιανός, τα μέλη της παραγωγής και οι παίκτες θα αναχωρήσουν για τον Άγιο Δομίνικο, όπως έχει συμβεί σε όλους τους προηγούμενους κύκλους. Κατά τη διάρκεια της διάρκειας του ριάλιτι επιβίωσης, θα προστεθούν νέοι παίκτες, προσφέροντας ανατροπές και ένταση στο παιχνίδι

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:44 Πάτρα: Τροχαίο ΙΧ με μηχανή, τραυματισμός ενός οδηγού
17:42 Ταϊβάν: Τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι, ο δράστης αυτοκτόνησε! ΒΙΝΤΕΟ
17:38 «Επεσε» δημοφιλής πλατφόρμα για λίγη ώρα σε όλο τον κόσμο
17:31 «Θα γίνουν αποδεκτά όταν καθαρίσουν τα ακάθαρτα», χοντραίνει η κόντρα της ΑΕΚ με την ΕΠΟ
17:27 Η ΕΚΤ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης επιτοκίων-Τι σημαίνει αυτό
17:21 Super League 2: Ιστορική απόφαση για «στημένο», πολλά τα ερωτηματικά
17:21 Γαλλία: Άφησαν φέρετρο έξω από την εξοχική κατοικία του Μακρόν! ΒΙΝΤΕΟ
17:17 Γαλλία: Άνοιξε ξανά το μουσείο του Λούβρου
17:11 «Έλληνας Εσκομπάρ»: Φωτογραφίες από το σκάφος από το σκάφος του με την κατασχεμένη κοκαΐνη
17:06 Μαρινάκης: «Ψηφίστηκε η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στον ΑΑΔΕ»-Βολές για Ανδρουλάκη
16:57 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Νέα πιστώσεις για ευλογιά και πανώλη σε δικαιούχους.-Πόσα στη Δ. Ελλάδα
16:44 Ο Παναιγιάλειος μετρά αντίστροφα για την Καλαμάτα-Αμφίβολος ο Μπουρλάκης
16:37 Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας πρωτοβουλίες αλληλεγγύης ενόψει Χριστουγέννων
16:30 Γαλλία: Οι αγρότες πέταξαν χώματα και κοπριά έξω από το σπίτι του Μακρόν
16:22 Έρευνα IPSOS για το Ίδρυμα VINCI Autoroutes
16:16 Περιφέρεια: Οικονομική ενίσχυση των κοινωνικών δομών για το 2025
16:08 Survivor: Έρχεται το project «Αθηναίοι VS Επαρχιώτες», τι αλλάζει
16:00 Περιφέρεια Δ. Ελλάδας: Εκδήλωση για την Κλιματική Αλλαγή στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Path4PDE
15:53 Η απάντηση της κυβέρνησης στους αγρότες: Εχουν ικανοποιηθεί 20 από τα 27 αιτήματα
15:45 Κανελλόπουλος: «Ευχαριστώ τα σωματεία για την εμπιστοσύνη»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ