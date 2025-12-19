Survivor: Έρχεται το project «Αθηναίοι VS Επαρχιώτες», τι αλλάζει

Την Κυριακή 11 ή τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 αναμένεται να κάνει πρεμιέρα ο νέος κύκλος του «Survivor», με τίτλο «Αθηναίοι VS Επαρχιώτες», μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ.

Οι αλλαγές του νέου κύκλου

Το κανάλι του Φαλήρου, που τα τελευταία χρόνια λειτουργεί αυτόνομα και δεν συμμετέχει στην κοινή συμφωνία των τεσσάρων τηλεοπτικών σταθμών, φέτος επιλέγει ένα ελαφρώς αργότερο λανσάρισμα, σε αντίθεση με το παρελθόν, όπου το ριάλιτι είχε κάνει πρεμιέρα ακόμη και τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων.

Ο νέος κύκλος φέρνει σημαντικές αλλαγές τόσο στις ομάδες όσο και στη μορφή του παιχνιδιού. Οι «Μπλε» αντιπροσωπεύουν πλέον την Επαρχία, ενώ οι «Κόκκινοι» την Αττική. Παράλληλα, οι αμοιβές των παικτών θα κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες σεζόν, ενώ το τελικό έπαθλο ανεβαίνει κατακόρυφα και φτάνει τις 250.000 ευρώ.

Επιστρέφουν επίσης οι ψηφοφορίες του τηλεοπτικού κοινού, δίνοντας ξανά στους τηλεθεατές τη δυνατότητα να επηρεάσουν την πορεία του παιχνιδιού. Το κάστινγκ για τις δύο ομάδες είναι πλέον αρκετά προχωρημένο, με τις τελικές συνθέσεις να αναμένονται μέσα στις επόμενες μέρες.

Μετά την Πρωτοχρονιά, ο Γιώργος Λιανός, τα μέλη της παραγωγής και οι παίκτες θα αναχωρήσουν για τον Άγιο Δομίνικο, όπως έχει συμβεί σε όλους τους προηγούμενους κύκλους. Κατά τη διάρκεια της διάρκειας του ριάλιτι επιβίωσης, θα προστεθούν νέοι παίκτες, προσφέροντας ανατροπές και ένταση στο παιχνίδι

