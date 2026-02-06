Συγχαρητήρια από ΝΕΠ και Τσίγκα για τη «χάλκινη» Εθνική Γυναικών πόλο

Η ανακοίνωση της ΝΕΠ:

«Η μεγάλη «οικογένεια» της ΝΕΠ εκφράζει τα πιο θερμά της συγχαρητήρια στην Εθνική μας ομάδα πόλο των Γυναικών για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Είναι μια επιτυχία που μας κάνει όλους χαρούμενους και υπερήφανους και αποτυπώνει για μια ακόμη φορά το υψηλό επίπεδο του ελληνικού ναυταθλητισμού.

Πολλά μπράβο σε παίκτριες, προπονητικό επιτελείο, τα στελέχη της Ομοσπονδίας, ενώ ιδιαίτερα συγχαρητήρια αξίζουν στην πρώην δική μας πολίστρια, την πατρινή Αφροδίτη Μπιτσάκου.

Συγχαρητήρια κορίτσια, συγχαρητήρια Ελλαδάρα!».

Η ανακοίνωση του υπευθύνου στρατηγικού σχεδιασμού του γυναικείου τμήματος πόλο της ΝΕΠ Γρηγόρη Τσίγκα: