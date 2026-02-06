Συγχαρητήρια από ΝΕΠ και Τσίγκα για τη «χάλκινη» Εθνική Γυναικών πόλο
Η ΝΕΠ και προσωπικά το στέλεχος του γυναικείου τμήματος πόλο του συλλόγου Γρηγόρης Τσίγκας έδωσαν συγχαρητήρια στην Εθνική μας ομάδα πόλο των Γυναικών.
Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στη μικρή Αφροδίτη Μπιτσάκου, η οποία έκανε τα πρώτα της βήματα στην υδατοσφαίριση μέσα από τα τμήματα υποδομής της ΝΕΠ. Η παρουσία και η συμμετοχή της σε αυτό το υψηλό επίπεδο αποτελεί ζωντανή απόδειξη ότι η συστηματική δουλειά στις ακαδημίες, η υπομονή και η πίστη στα νέα παιδιά αποδίδουν καρπούς.
Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν σε όλα τα μικρά παιδιά της ομάδας μας. Η ΝΕΠ διαθέτει σήμερα έναν από τους μικρότερους μέσους όρους ηλικίας στην Α1, γεγονός που δεν αποτελεί απλώς στατιστικό στοιχείο, αλλά συνειδητή στρατηγική επιλογή: επένδυση στη νεότητα, στην εξέλιξη, στη συνέχεια.
Η ΝΕΠ δεν είναι μόνο αποτελέσματα και διακρίσεις. Είναι σχολείο, είναι διαδρομή, είναι ευκαιρία.
Ελάτε να παίξετε πόλο. Ελάτε να αθληθείτε.
Ελάτε να γίνετε μέρος μιας ομάδας που πιστεύει στα παιδιά, στη δουλειά και στο μέλλον».
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News