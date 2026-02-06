Συγχαρητήρια από ΝΕΠ και Τσίγκα για τη «χάλκινη» Εθνική Γυναικών πόλο

Η ΝΕΠ και προσωπικά το στέλεχος του γυναικείου τμήματος πόλο του συλλόγου Γρηγόρης Τσίγκας έδωσαν συγχαρητήρια στην Εθνική μας ομάδα πόλο των Γυναικών.

06 Φεβ. 2026 10:42
Pelop News

Η ανακοίνωση της ΝΕΠ:
«Η μεγάλη «οικογένεια» της ΝΕΠ εκφράζει τα πιο θερμά της συγχαρητήρια στην Εθνική μας ομάδα πόλο των Γυναικών για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
Είναι μια επιτυχία που μας κάνει όλους χαρούμενους και υπερήφανους και αποτυπώνει για μια ακόμη φορά το υψηλό επίπεδο του ελληνικού ναυταθλητισμού.
Πολλά μπράβο σε παίκτριες, προπονητικό επιτελείο, τα στελέχη της Ομοσπονδίας, ενώ ιδιαίτερα συγχαρητήρια αξίζουν στην πρώην δική μας πολίστρια, την πατρινή Αφροδίτη Μπιτσάκου.
Συγχαρητήρια κορίτσια, συγχαρητήρια Ελλαδάρα!».
Η ανακοίνωση του υπευθύνου στρατηγικού σχεδιασμού του γυναικείου τμήματος πόλο της ΝΕΠ Γρηγόρη Τσίγκα:
«Η ΝΕΠ εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στην ανδρική και στη γυναικεία ομάδα υδατοσφαίρισης για τις σπουδαίες επιτυχίες και τις πρόσφατες διακρίσεις τους στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, οι οποίες γεμίζουν υπερηφάνεια όχι μόνο τον σύλλογό μας αλλά και ολόκληρο τον ελληνικό αθλητισμό.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στη μικρή Αφροδίτη Μπιτσάκου, η οποία έκανε τα πρώτα της βήματα στην υδατοσφαίριση μέσα από τα τμήματα υποδομής της ΝΕΠ. Η παρουσία και η συμμετοχή της σε αυτό το υψηλό επίπεδο αποτελεί ζωντανή απόδειξη ότι η συστηματική δουλειά στις ακαδημίες, η υπομονή και η πίστη στα νέα παιδιά αποδίδουν καρπούς.

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν σε όλα τα μικρά παιδιά της ομάδας μας. Η ΝΕΠ διαθέτει σήμερα έναν από τους μικρότερους μέσους όρους ηλικίας στην Α1, γεγονός που δεν αποτελεί απλώς στατιστικό στοιχείο, αλλά συνειδητή στρατηγική επιλογή: επένδυση στη νεότητα, στην εξέλιξη, στη συνέχεια.

Η ΝΕΠ δεν είναι μόνο αποτελέσματα και διακρίσεις. Είναι σχολείο, είναι διαδρομή, είναι ευκαιρία.
Ελάτε να παίξετε πόλο. Ελάτε να αθληθείτε.
Ελάτε να γίνετε μέρος μιας ομάδας που πιστεύει στα παιδιά, στη δουλειά και στο μέλλον».

