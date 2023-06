Συγχαρητήρια Μακρόν σε Κυριάκο Μητσοτάκη

«Συγχαρητήρια αγαπητέ Κυριάκο Μητσοτάκη, φίλε και σύμμαχε της Γαλλίας. Ας συνεχίσουμε μαζί τη δουλειά για μια πιο δυνατή και κυρίαρχη Ευρώπη» αναφέρει στο συγχαρητήριο μήνυμά του ο Γαλλος πρόεδρος Εμάνουελ Μακρόν.

Félicitations cher @kmitsotakis, ami et partenaire de la France. Continuons ensemble tout le travail entrepris pour une Europe plus forte et plus souveraine.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 25, 2023