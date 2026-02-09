Συγχαρητήρια του Επιμελητηρίου Αχαΐας στην AMMOUSA για τη μεγάλη διεθνή διάκριση στα Athens Fine Food Awards 2026

Στην κορυφή της ελληνικής γαστρονομίας βρέθηκε η Πάτρα, χάρη στη σπουδαία διάκριση της πατρινής μικροζυθοποιίας AMMOUSA, η οποία αναδείχθηκε κορυφαίο προϊόν της διοργάνωσης Athens Fine Food Awards (AFFA) 2026 by ΕΞΠΟΤΡΟΦ.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στον δημιουργό της AMMOUSA, Γιώργο Ντάνο, και σε όλη την ομάδα της επιχείρησης για τη σημαντική αυτή επιτυχία, που τιμά όχι μόνο την τοπική επιχειρηματικότητα, αλλά και συνολικά την πόλη της Πάτρας και τη Δυτική Ελλάδα.

Η διάκριση απονεμήθηκε στο πλαίσιο της 12ης ΕΞΠΟΤΡΟΦ – The B2B Fine Food Exhibition, που πραγματοποιήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο MEC Παιανίας από τις 31 Ιανουαρίου έως τις 2 Φεβρουαρίου 2026. Η AMMOUSA Tropical Stout κατέκτησε το Platinum Award, συγκεντρώνοντας την υψηλότερη βαθμολογία ανάμεσα σε εκατοντάδες εκλεκτά προϊόντα από όλη την Ελλάδα και αναδεικνυόμενη ως το κορυφαίο προϊόν της διοργάνωσης.

Η κριτική επιτροπή, με επικεφαλής τον Χάρη Τζαννή και τη συμμετοχή διακεκριμένων Ελλήνων σεφ με αστέρια Michelin, sommeliers και στελεχών του χώρου των τροφίμων και ποτών, αξιολόγησε την AMMOUSA ως πρότυπο ποιότητας, καινοτομίας και γευστικής αριστείας. Παράλληλα, η AMMOUSA English IPA με τζίντζερ επιβεβαίωσε τη δυναμική του brand, αποσπώντας επιπλέον σημαντικές διακρίσεις.

Οι διακρίσεις της AMMOUSA στα AFFA 2026:

AMMOUSA Tropical Stout : Platinum Award (κορυφαίο προϊόν διοργάνωσης)

: Platinum Award (κορυφαίο προϊόν διοργάνωσης) AMMOUSA Tropical Stout : Gold Award (3 Stars)

: Gold Award (3 Stars) AMMOUSA English IPA : Silver Award (2 Stars)

: Silver Award (2 Stars) AMMOUSA English IPA: Bronze Award

Η φετινή διοργάνωση της ΕΞΠΟΤΡΟΦ προσέλκυσε περισσότερους από 14.000 επαγγελματίες της ελληνικής και διεθνούς βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, ενισχύοντας τη διεθνή προβολή και εμπορική δυναμική των βραβευμένων προϊόντων.

Σε δήλωσή του, ο δημιουργός της AMMOUSA, Γιώργος Ντάνος, τόνισε:

«Το να βλέπεις μια μπίρα από την Πάτρα να κατακτά την υψηλότερη βαθμολογία από μια επιτροπή με αστέρια Michelin, ανάμεσα σε όλο τον γαστρονομικό πλούτο της χώρας, είναι συγκλονιστικό. Η διάκριση αυτή αποδεικνύει ότι η περιφέρεια μπορεί να πρωταγωνιστεί στην υψηλή γαστρονομία».

Η AMMOUSA Tropical Stout, με 7% αλκοόλ, συνδυάζει τον έντονο χαρακτήρα των καβουρδισμένων σιτηρών με εξωτικές νότες καφέ, σοκολάτας και βανίλιας, ενώ η AMMOUSA English IPA με τζίντζερ ξεχωρίζει για την πολυπλοκότητα, τα αρώματα και τη δυναμική της γεύση.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας συγχαίρει θερμά την AMMOUSA για τη διεθνή αυτή αναγνώριση, η οποία αποδεικνύει ότι το μεράκι, η ποιότητα και η καινοτομία της τοπικής επιχειρηματικότητας μπορούν να οδηγήσουν στην κορυφή, αποτελώντας παράδειγμα εξωστρέφειας και ανάπτυξης για όλη την περιοχή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



