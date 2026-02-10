Συγκέντρωση με μηνύματα για τον κλάδο: Η κοπή πίτας των μεταλλοβιοτεχνών Αχαΐας στην Πάτρα ΦΩΤΟ

Σε ζεστό και μαζικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση κοπής βασιλόπιτας του Συλλόγου Βιοτεχνών Επεξεργασίας Μετάλλου Ν. Αχαΐας. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι προκλήσεις του κλάδου, οι στόχοι της νέας χρονιάς και η ανάγκη ενίσχυσης της τοπικής μεταποίησης.

10 Φεβ. 2026 14:57
Pelop News

Με έντονη παρουσία μελών, εκπροσώπων φορέων και ανθρώπων της αγοράς πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα η κοπή της βασιλόπιτας του Συλλόγου Βιοτεχνών Επεξεργασίας Μετάλλου Ν. Αχαΐας, σε μια εκδήλωση που συνδύασε εορταστικό χαρακτήρα με ουσιαστικές αναφορές στις προοπτικές του κλάδου.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Μανώλης Μαυροπούλης, αναφέρθηκε συνοπτικά στις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του χώρου, επισημαίνοντας παράλληλα τις προτεραιότητες για τη νέα χρονιά. Όπως τόνισε, στόχος παραμένει η αναβάθμιση της μεταλλοβιοτεχνίας στην περιοχή, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η στήριξη των επιχειρήσεων μέσα από συλλογικές δράσεις.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδρέας Φίλιας, ο εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Αχαΐας και πρόεδρος μεταποίησης Βασίλης Δημόπουλος, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πάτρας και της ΔΕΕΠ Ν. Αχαΐας Μάκης Κατσιγιάννης, καθώς και ο πρόεδρος του Συλλόγου Αλουμινοκατασκευαστών Αιτωλοκαρνανίας και γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βασίλης Νικολέτας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στους χορηγούς που συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης, με τον Σύλλογο να εκφράζει δημόσια τις ευχαριστίες του προς τις εταιρείες και τους επαγγελματίες που στηρίζουν διαχρονικά τις πρωτοβουλίες του κλάδου. Πρόκειται για τους: EXALKO , ELVIAL , ETEM , EUROPA , ALFA SYSTEM , VIOTAL ΑΕΒΕ , VIOMAL , BELCO SYSTEM , WURTH , ΒΙΟΠΑΝΕΛ , ΔΟΥΚΑΣ ΑΕΒΕ , ΚΟΥΝΑΒΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ALUMIL, ΚΟΥΝΑΒΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ ALUMIL , ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ , ΒΑΡΝΑΚΙΩΤΗΣ ΑΕ , ΑΦΟΙ ΓΑΡΟΥΦΑΛΗ , ΠΙΣΤΙΟΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ , ΛΑΤΣΗΣ ΡΟΛΑ , ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ , ΓΟΥΡΔΟΥΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ , ΤΣΟΥΛΟΣ , ΑΦΟΙ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΙ , OIKOPLAST METAL  και NXS Ή.

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο θεατράκι της Μαρίνας Πατρών, σε μια συνάντηση που λειτούργησε ως ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων, ενίσχυσης των επαγγελματικών δεσμών και αισιόδοξου ξεκινήματος για τη νέα χρονιά στον χώρο της μεταλλοβιοτεχνίας.

