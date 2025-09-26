Συγκίνηση στην εκδήλωση μνήμης για τον Διονύση Γκοτσούλια στην Κάτω Αχαΐα ΦΩΤΟ

26 Σεπ. 2025
Μέσα σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε σήμερα (26/09/2025)  η εκδήλωση μνήμης που διοργάνωσε η ΔΕΕΠ Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας για τον αείμνηστο αυτοδιοικητικό παράγοντα και πρώην δήμαρχο Διονύση Γκοτσούλια, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από έναν χρόνο. Το κέντρο «Πεύκα» στην Κάτω Αχαΐα κατακλύστηκε από πλήθος κόσμου που έσπευσε να τιμήσει τη μνήμη του.

Η παρουσία της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκης Κεραμέως, έδωσε ιδιαίτερο κύρος στην εκδήλωση. Η ίδια αποκάλυψε ότι στο παρελθόν είχε συνεργαστεί με τον Διονύση Γκοτσούλια, τονίζοντας: «Άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην κοινωνία, καθώς ήταν πάντα δίπλα στον πολίτη». Όπως είπε, η συμβολή του ξεπερνούσε τα στενά όρια της Δυτικής Αχαΐας και η μνήμη του παραμένει ζωντανή μέσα από το έργο του.

Ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ Αχαΐας, Αντώνης Κουνάβης, αναφέρθηκε στη σπουδαία προσφορά του εκλιπόντος τόσο στον τόπο του όσο και στην παράταξη, ενώ πρότεινε να δοθεί το όνομά του σε δρόμο της Κάτω Αχαΐας-πρόταση που βρήκε θετική ανταπόκριση και από στελέχη της Δημοτικής Αρχής.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη του Διονύση Γκοτσούλια, αλλά και του Παύλου Μπακογιάννη, και ολοκληρώθηκε με την απονομή τιμητικής πλακέτας στην οικογένειά του, την οποία παρέλαβε ο γιος του Διονύση Γκοτσούλια, Βασίλης. Μάλιστα ο κ. Κουνάβης αποκάλυψε ότι ο Βασίλης Γκοτσούλιας θα είναι υποψήφιος στην Τοπική Οργάνωση ΝΔ στην Κάτω Αχαΐα, συνεχίζοντας την πορεία του πατέρα του.

Στην εκδήλωση τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση από τον προϊστάμενο του ιερού ναού Τιμίου Προδρόμου Κάτω Αχαΐας, π. Απόστολο Δημητρόπουλο, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών Ανδρέας Κατσανιώτης και πολιτευτές της ΝΔ, μεταξύ των οποίων η Έφη Γιαννιά, ο Ανδρέας Τσώκος, ο Γιώργος Τσίρης και ο Γιάννης Κουκουβέλας.

