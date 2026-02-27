Συγκίνηση στην κηδεία της Αντιγόνης Πανέλλη – Το «αντίο» στην Αγία Σκέπη Παπάγου ΦΩΤΟ

Το τελευταίο «αντίο» στην Αντιγόνη Πανέλλη είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στον Ιερό Ναό Αγίας Σκέπης, στου Παπάγου, όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία.

Στην κηδεία της 57χρονης δημοσιογράφου παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, καθώς και εκπρόσωποι του δημοσιογραφικού και πολιτικού κόσμου.

Την είδηση του θανάτου της είχε ανακοινώσει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για την απώλειά της.

Στην ανακοίνωσή της, η Ένωση Συντακτών αναφέρθηκε σε μία δημοσιογράφο ιδιαίτερα αγαπητή στους συναδέλφους της, που ξεχώριζε για το ήθος, την ευπρέπεια, την οξυδέρκεια και τη συνέπειά της, αλλά και για το διακριτικό της χιούμορ, με το οποίο –όπως σημειώνεται– αντιμετώπιζε τις απαιτήσεις και τις δυσκολίες της επαγγελματικής καθημερινότητας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



