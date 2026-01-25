Συγκίνηση στο Σικάγο: Οι Μπουλς απέσυραν τη φανέλα του Ντέρικ Ρόουζ

Δάκρυα στο United Center για τον άλλοτε MVP του NBA – Μήνυμα τιμής από τον Μάικλ Τζόρνταν

25 Ιαν. 2026 10:21
Pelop News

Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές στην ιστορία τους έζησαν οι Σικάγο Μπουλς, τιμώντας τον Ντέρικ Ρόουζ με την απόσυρση της φανέλας του. Ο άλλοτε MVP του NBA δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, καθώς είδε το όνομά του να παίρνει θέση στην οροφή του United Center, δίπλα σε θρυλικές μορφές του συλλόγου, όπως ο Μάικλ Τζόρνταν, ο Σκότι Πίπεν, ο Τζέρι Σλόαν και ο Μπομπ Λοβ.

Ο Ρόουζ υπήρξε ο παίκτης στο πρόσωπο του οποίου οι Μπουλς είχαν δει τον διάδοχο του Τζόρνταν και τον άνθρωπο που θα οδηγούσε την ομάδα ξανά στις επιτυχίες. Παρότι οι σοβαροί τραυματισμοί δεν του επέτρεψαν να φτάσει στο απόλυτο επίπεδο των δυνατοτήτων του, κατάφερε να γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία στο NBA, κατακτώντας το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της λίγκας.

Στην ιστορική βραδιά έδωσαν το «παρών» παλιοί συμπαίκτες του στους Μπουλς, όπως οι Γιοακίμ Νόα, Ταζ Γκίμπσον και Λουόλ Ντένγκ, καθώς και ο πρώην προπονητής της ομάδας, Τομ Τίμποντο, τιμώντας το «παιδί» του Σικάγο.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που ο Ντέρικ Ρόουζ πήρε το μικρόφωνο και μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην καριέρα του, αλλά και για τη στήριξη της οικογένειάς του. Η σύζυγος και τα τρία του παιδιά ήταν εκείνα που πάτησαν το κουμπί για τα αποκαλυπτήρια της φανέλας, χαρίζοντας μια από τις πιο φορτισμένες συναισθηματικά στιγμές της βραδιάς.

«Αυτό το ταξίδι δεν αφορούσε ποτέ εμένα. Ήταν για τη δημιουργία μιας συνέργειας από την οποία μπορούν να αντλήσουν δύναμη οι άνθρωποι αυτής της πόλης. Με κάποιο τρόπο ήμουν το όχημα για αυτό μέσω του μπάσκετ. Απλώς νιώθω ευγνωμοσύνη», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ρόουζ, συγκινώντας το κοινό.

Το δικό του μήνυμα έστειλε και ο Μάικλ Τζόρνταν, αποθεώνοντας τον πρώην σταρ των Μπουλς για την προσφορά και την πορεία του. «Είχες μια απίστευτη καριέρα και εκπροσώπησες πραγματικά το Σικάγο και τους Μπουλς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», τόνισε, εκφράζοντας την περηφάνια του για τη στιγμή.

Η φανέλα του Ντέρικ Ρόουζ θα κρέμεται πλέον μόνιμα στο United Center, ως σύμβολο ενός παίκτη που, παρά τις δυσκολίες, άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ιστορία των Σικάγο Μπουλς.

