Συγκίνηση στο τηλεοπτική συνάντηση «Στο Παρά Πέντε»

«Δεν φανταζόμασταν, όταν ξεκινούσαμε 20 χρόνια πριν και πηγαίναμε για πρώτη μέρα στο γύρισμα, ότι 20 χρόνια μετά θα ήμασταν εδώ», εξομολογήθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης, δίνοντας το σύνθημα για μια τηλεοπτική συνάντηση που οι θαυμαστές της σειράς περίμεναν εδώ και δύο δεκαετίες.

Ο δημιουργός και πρωταγωνιστής του «Παρά Πέντε» εμφανώς συγκινημένος, υποδέχθηκε το κοινό και τους παλιούς του συνεργάτες σε ένα πλατό που πλημμύρισε από αναμνήσεις.

Η επιστροφή στο «σύμπαν» του Παρά Πέντε

Το βράδυ της Τρίτης (23/12), η τηλεοπτική παρέα που αγαπήθηκε όσο λίγες, έσμιξε ξανά. Η Σμαράγδα Καρύδη, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, η Αγγελική Λάμπρη, ο Αργύρης Αγγέλου και ο Γιώργος Καπουτζίδης άφησαν για λίγο τους τωρινούς τους ρόλους και επέστρεψαν στις στιγμές που τους καθιέρωσαν στη συνείδηση του κόσμου.

Από εκείνη την πρώτη σκηνή στο ασανσέρ τον Σεπτέμβριο του 2005, μέχρι τις αμέτρητες επαναλήψεις που συνεχίζουν να σημειώνουν υψηλή τηλεθέαση, η σειρά κατάφερε να ενώσει γενιές τηλεθεατών. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA (που διοργάνωσε και το επετειακό reunion), στο κοινό βρέθηκαν άνθρωποι από κάθε γωνιά της Ελλάδας, αλλά και οπαδοί της σειράς που ταξίδεψαν από το εξωτερικό ειδικά για αυτή τη γιορτή.

«Εσείς το κρατήσατε ζωντανό»

Ο Καπουτζίδης, απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους αλλά και στους τηλεθεατές, θέλησε να αποδώσει την επιτυχία της σειράς στην αγάπη του κόσμου. «Εμείς σας καλέσαμε αλλά η πραγματικότητα είναι ότι εμείς είμαστε εδώ γιατί εσείς μας φέρατε εδώ εσείς το κρατήσατε ζωντανό όλα αυτά τα χρόνια και μας φέρατε εδώ. Και αυτό που φτιάξαμε, το φτιάξαμε για εσάς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η βραδιά δεν έμεινε μόνο στις τυπικές ευχαριστίες, καθώς οι πρωταγωνιστές μοιράστηκαν άγνωστα περιστατικά από τα παρασκήνια των γυρισμάτων, θυμήθηκαν ατάκες που έγιναν viral πριν καν υπάρξουν τα social media και σύστησαν ξανά τους ανθρώπους πίσω από τις κάμερες που συνέβαλαν στη δημιουργία αυτού του «περίεργου σύμπαντος».

Είκοσι χρόνια μετά την πρεμιέρα, η κωμική σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη απέδειξε πως η δυναμική της παραμένει αναλλοίωτη, με τον δημιουργό της να κλείνει την εισαγωγή του καταχειροκροτούμενος: «Είμαστε εδώ γιατί μας ένωσε ένα περίεργο σύμπαν. Αυτό το σύμπαν του Παρά Πέντε».

