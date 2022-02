ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ Αγόρι παίζει πιάνο σε ξενοδοχείο της Ουκρανίας τη στιγμή της ρωσικής εισβολής

Το βλέμμα και η προσοχή όλων είναι στραμμένη στην Ουκρανία η οποία βιώνει δραματικές στιγμές έπειτα από την εισβολή της Ρωσίας.

Βίντεο και φωτογραφίες κατακλύζουν τα social media και ορισμένες από αυτές κάνουν τους πάντες να ανατριχιάσουν.

Τις τελευταίες ώρες τον γύρω του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο από την Ουκρανία το οποίο δείχνει ένα αγόρι να παίζει πιάνο σε ένα λόμπι ξενοδοχείου στο Χάρκοβο, την ώρα που ρωσικά στρατεύματα εισβάλουν στην πόλη.

Το βίντεο ανέβασε στο Twitter η σκηνοθέτης και δημοσιογράφος της Washington Post Whitney Leaming, που βρίσκεται στην περιοχή. Η ερμηνεία του συγκλονίζει.

A young boy plays the piano in a Kharkiv hotel lobby as unconfirmed reports come in that Russians troops are advancing on the city. pic.twitter.com/bWFvgM1N7X

— Whitney Leaming (@wleaming) February 24, 2022