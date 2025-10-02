Σύγκρουση δυο αεροσκαφών σε αεροδρόμιο της Νεας Υόρκης

Δύο αεροσκάφη της Delta Air Lines συγκρούστηκαν το βράδυ της Τετάρτης σε τροχόδρομο στο αεροδρόμιο LaGuardia στη Νέα Υόρκη.

Σε ανακοίνωσή της, η αεροπορική εταιρεία Delta Air Lines ανέφερε ότι σημειώθηκε «σύγκρουση χαμηλής ταχύτητας» μεταξύ της πτήσης 5047 της Endeavor Air, που έφτασε από το Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, και της πτήσης 5155 της Endeavor, η οποία είχε προγραμματιστεί να αναχωρήσει για το Ρόανοουκ της Βιρτζίνια.

Η Endeavor είναι θυγατρική της Delta.

Σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία, οι προκαταρκτικές πληροφορίες δείχνουν ότι το πτερύγιο της πτήσης 5155 ήρθε σε επαφή με την άτρακτο της πτήσης 5047. Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 μ.μ. τοπική ώρα.

Η αεροπορική εταιρεία ανέφερε ότι μια αεροσυνοδός υπέστη ελαφρύ τραυματισμό και έλαβε τις πρώτες βοήθειες επί τόπου από τους διασώστες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η πτήση 5155 της Endeavor μετέφερε 32 άτομα, 28 επιβάτες και 4 μέλη πληρώματος, σύμφωνα με την Delta. Η πτήση 5047 της Endeavor μετέφερε 61 άτομα, 57 επιβάτες και 4 μέλη πληρώματος.

The scene from our @CBSNews producer on board DL5714. He reports they were taxing to the gate at LGA after landing at CLT when they were struck by another Delta regional jet that was taxiing by. More to come. pic.twitter.com/Ty0UwOrrgC — Kris Van Cleave (@krisvancleave) October 2, 2025



Σε ένα από τα βίντεο ο πιλότος της πτήσης 5047 ακούγεται μέσω του ενδοεπικοινωνίας να λέει στους επιβάτες ότι «φαίνεται σαν να συγκρούστηκε μαζί μας ένα αεροσκάφος».

Η αιτία της σύγκρουσης είναι άγνωστη προς το παρόν.

