Σύγκρουση δυο αεροσκαφών σε αεροδρόμιο της Νεας Υόρκης

Η αεροπορική εταιρεία ανέφερε ότι μια αεροσυνοδός υπέστη ελαφρύ τραυματισμό και έλαβε τις πρώτες βοήθειες επί τόπου από τους διασώστες.

Σύγκρουση δυο αεροσκαφών σε αεροδρόμιο της Νεας Υόρκης
02 Οκτ. 2025 10:31
Pelop News

Δύο αεροσκάφη της Delta Air Lines συγκρούστηκαν το βράδυ της Τετάρτης σε τροχόδρομο στο αεροδρόμιο LaGuardia στη Νέα Υόρκη.

Σε ανακοίνωσή της, η αεροπορική εταιρεία Delta Air Lines ανέφερε ότι σημειώθηκε «σύγκρουση χαμηλής ταχύτητας» μεταξύ της πτήσης 5047 της Endeavor Air, που έφτασε από το Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, και της πτήσης 5155 της Endeavor, η οποία είχε προγραμματιστεί να αναχωρήσει για το Ρόανοουκ της Βιρτζίνια.

Η Endeavor είναι θυγατρική της Delta.

Σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία, οι προκαταρκτικές πληροφορίες δείχνουν ότι το πτερύγιο της πτήσης 5155 ήρθε σε επαφή με την άτρακτο της πτήσης 5047. Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 μ.μ. τοπική ώρα.

Η αεροπορική εταιρεία ανέφερε ότι μια αεροσυνοδός υπέστη ελαφρύ τραυματισμό και έλαβε τις πρώτες βοήθειες επί τόπου από τους διασώστες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η πτήση 5155 της Endeavor μετέφερε 32 άτομα, 28 επιβάτες και 4 μέλη πληρώματος, σύμφωνα με την Delta. Η πτήση 5047 της Endeavor μετέφερε 61 άτομα, 57 επιβάτες και 4 μέλη πληρώματος.


Σε ένα από τα βίντεο ο πιλότος της πτήσης 5047 ακούγεται μέσω του ενδοεπικοινωνίας να λέει στους επιβάτες ότι «φαίνεται σαν να συγκρούστηκε μαζί μας ένα αεροσκάφος».

Η αιτία της σύγκρουσης είναι άγνωστη προς το παρόν.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:44 Η «οικογένεια» της ΝΕΠ στον peloponnisos FM ΒΙΝΤΕΟ
10:40 Κλειστό επί διήμερο το ΚΕΠ Ρίου, οι ημερομηνίες
10:35 Πάτρα: Το Σάββατο 4/10 η παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του Αντρέα Πολυκάρπου
10:34 Κακοκαιρία: Πού έπεσε η περισσότερη βροχή
10:31 Σύγκρουση δυο αεροσκαφών σε αεροδρόμιο της Νεας Υόρκης
10:25 Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών: Περιμένοντας…ιατροδικαστή
10:23 Που θα δείτε τις μονομαχίες των Ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη
10:18 Αναστάτωση σε πτήση προς Αίγυπτο: Αναγκαστική προσγείωση στο Ηράκλειο, τι συνέβη
10:17 Κάτω Αχαΐα: Υγειονομικοί λειτουργούσαν παράνομο ιατρείο – Μαστοράκου στην «Π»
10:11 Απόψε η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στο Καλλιμάρμαρο, ανησυχία για τη βροχή
10:10 Διπλή μεταμόσχευση νεφρού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου
10:08 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:01 Συνάντηση Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με την Ελληνίδα πρέσβη στην Ουάσινγκτον
10:00 Η δημοσκόπηση έφτασε παντού! – Έντονο ενδιαφέρον από τα Εθνικά ΜΜΕ για την έρευνα της Data Consultants για την «Π»
9:57 Πόρος Κεφαλονιάς: Αυτοκίνητο «βούτηξε» στη θάλασσα, νεκρός ο οδηγός
9:56 Λιπαρά: Πως επηρεάζουν τον εγκέφαλο σε μόλις 4 ημέρες
9:49 Πάτρα: «Διάλογοι με την αρχαιότητα», σειρά εκδηλώσεων στο Πολύεδρο
9:47 Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 και στη Λακωνία
9:38 Γαύδος: Νέα διάσωση 30 μεταναστών
9:34 ΒΙΝΤΕΟ από το ρεσάλτο Ισραηλινών δυνάμεων σε πλοίο ελληνικής αποστολής στη Γάζα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 2/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ