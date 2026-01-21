Σύγκρουση στη Βουλή για την επιτροπή στον αγροτικό τομέα – «Στάχτη στα μάτια» λέει ο Κουτσούμπας

Αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης πυροδότησε στη Βουλή η πρόταση για σύσταση διακομματικής επιτροπής για τον αγροτικό τομέα, με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να κάνει λόγο για προσχηματική κίνηση και τον Κυριάκο Βελόπουλο να ξεκαθαρίζει ότι η Ελληνική Λύση δεν θα λειτουργήσει ως «άλλοθι».

21 Ιαν. 2026 13:50
Pelop News

Έντονη πολιτική αντιπαράθεση σημειώθηκε στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη συζήτηση για τη σύσταση διακομματικής επιτροπής με αντικείμενο τον αγροτικό τομέα, μετά από πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η πλειοψηφία υποστήριξε την ανάγκη χάραξης μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα, κάνοντας λόγο για συνεννόηση «χωρίς υπεκφυγές και πολιτικά τερτίπια». Αντίθετα, η αντιπολίτευση χαρακτήρισε την πρόταση προσχηματική, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να διαχύσει τις ευθύνες της για τα προβλήματα και την αποτυχία πολιτικών στον αγροτικό χώρο.

Κατά τη συζήτηση παρενέβη ο γενικός γραμματέας του Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας, χαρακτηρίζοντας τη σύσταση της επιτροπής «στάχτη στα μάτια των αγροτών». Όπως υποστήριξε, η κυβέρνηση «τρόμαξε» από τον λαϊκό ξεσηκωμό, ο οποίος –κατά τον ίδιο– είχε ενότητα, σχέδιο και διάρκεια.

Σε υψηλούς τόνους, ο κ. Κουτσούμπας διερωτήθηκε σκωπτικά: «Γελάει ο κάθε πικραμένος… Οι “Τζιτζι-φραπέδες”, οι “κυρίες με τις Ferrari” και οι σεσημασμένοι παίκτες ριάλιτι είναι οι βιοπαλαιστές αγρότες;», εξαπολύοντας σφοδρή κριτική προς την κυβέρνηση.

Παράλληλα, έστρεψε τα πυρά του και κατά της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για «βολικές» στάσεις. Απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ανέφερε ότι «οι μεγαλύτεροι προπαγανδιστές της ΚΑΠ ήταν διαχρονικά οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ». Στον πρόεδρο της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, καταλόγισε ότι το 2019 ο ΣΥΡΙΖΑ «πανηγύριζε για τη συμφωνία Mercosur», χαρακτηρίζοντας υποκριτική τη σημερινή στάση του.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ελληνική Λύση, Κυριάκος Βελόπουλος, ξεκαθάρισε ότι το κόμμα του δεν πρόκειται να λειτουργήσει ως «άλλοθι της Νέας Δημοκρατίας». Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «ισοπέδωσε» τον αγροτικό τομέα και τώρα επιχειρεί, όπως είπε, να εμφανιστεί ως δύναμη ανασυγκρότησής του.

