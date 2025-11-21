Συλλαλητήριο αγροτοκτηνοτρόφων στην Πάτρα: Στήριξη από το Εργατικό Κέντρο ενόψει της κινητοποίησης του Σαββάτου

Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας δηλώνει τη στήριξή του στην κινητοποίηση των αγροτοκτηνοτρόφων από Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία και Ηλεία, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τις οικονομικές πιέσεις, τις καθυστερήσεις στις πληρωμές και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κτηνοτροφικός κλάδος.

Οι αγροτικοί σύλλογοι των τριών νομών καλούν σε συλλαλητήριο το Σάββατο 22 Νοεμβρίου στην πλατεία Γεωργίου, με το Εργατικό Κέντρο Πάτρας να δηλώνει ανοιχτά τη στήριξή του, κάνοντας λόγο για επιτακτικά προβλήματα που πλήττουν την παραγωγή και την επιβίωση των μικρών παραγωγών.

Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας τάσσεται στο πλευρό των αγροτών και κτηνοτρόφων της Αχαΐας, της Αιτωλοακαρνανίας και της Ηλείας, οι οποίοι προχωρούν σε συντονισμένη κινητοποίηση, διαμαρτυρόμενοι για τη δύσκολη κατάσταση στην παραγωγή και τη διάθεση των προϊόντων τους.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι οι πρόσφατες κυβερνητικές δεσμεύσεις δεν δίνουν λύση στα προβλήματα, τη στιγμή που πάνω από 650 εκατομμύρια ευρώ παραμένουν, όπως υποστηρίζεται, απλήρωτα. Παράλληλα, οι κτηνοτρόφοι της περιοχής κάνουν λόγο για ελλιπή προστασία απέναντι στις ζωονόσους, όπως η ευλογιά και ο καταρροϊκός πυρετός, που επηρεάζουν άμεσα τα κοπάδια.

Το Εργατικό Κέντρο σημειώνει πως η κατάσταση οδηγεί μικρούς παραγωγούς σε ασφυξία, ενώ επιρρίπτει ευθύνες για καθυστερήσεις σε κρίσιμες ενέργειες, όπως ο εμβολιασμός των κοπαδιών. Υποστηρίζει ακόμη ότι οι εξαγγελίες για τις καθυστερημένες πληρωμές δεν καθησυχάζουν τους παραγωγούς, οι οποίοι βλέπουν τις τιμές να πιέζονται και το κόστος παραγωγής να αυξάνεται.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι οι εργαζόμενοι της περιοχής γνωρίζουν από πρώτο χέρι την απόσταση ανάμεσα στις τιμές παραγωγού και τις τιμές καταναλωτή, επισημαίνοντας ότι τα προϊόντα φτάνουν στην αγορά με πολλαπλάσιο κόστος.

Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας καλεί όλα τα σωματεία, τους εργαζόμενους και τους νέους της πόλης να στηρίξουν το συλλαλητήριο που διοργανώνουν οι αγροτικοί σύλλογοι το Σάββατο 22 Νοεμβρίου στις 19:00 στην πλατεία Γεωργίου, υπογραμμίζοντας ότι ο κοινός αγώνας αποτελεί μονόδρομο απέναντι στο αυξανόμενο κόστος ζωής και τις πιέσεις που δέχονται παραγωγοί και εργαζόμενοι.

