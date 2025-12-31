Συλλήψεις φυγόποινων σε Αίγιο και Κάτω Αχαΐα

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στην Κάτω Αχαΐα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, ένας αλλοδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος του, καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης πέντε ετών για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στο Αίγιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος του, καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αχαΐας, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δέκα μηνών για κλοπή από κοινού

