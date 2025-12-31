Συλλήψεις φυγόποινων σε Αίγιο και Κάτω Αχαΐα

Δυο συλλήψεις φυγόποινων σε Αίγιο και Κάτω Αχαΐα.

Συλλήψεις φυγόποινων σε Αίγιο και Κάτω Αχαΐα
31 Δεκ. 2025 12:14
Pelop News

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στην Κάτω Αχαΐα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, ένας αλλοδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος του, καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης πέντε ετών για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στο Αίγιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος του, καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αχαΐας, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δέκα μηνών για κλοπή από κοινού

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:54 Μέτρα 2026: Φοροελαφρύνσεις σε ΦΠΑ και ΕΝΦΙΑ, αυξήσεις μισθών και στοχευμένες ενισχύσεις
12:48 Τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στον Μητσοτάκη από την Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου, δείτε φωτογραφίες
12:40 Ανάκληση ξανθής σταφίδας από τον ΕΦΕΤ λόγω ωχρατοξίνης Α
12:32 Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον Αντώνη Κοκορίκο
12:22 Πάτρα: Βρέθηκε λύση για τον άστεγο Νίκο που ζούσε στο πεζοδρόμιο της πλατείας Ομονοίας
12:14 Συλλήψεις φυγόποινων σε Αίγιο και Κάτω Αχαΐα
12:08 Θεόδωρος Βασιλόπουλος: «Συνεχίζουμε προσηλωμένοι στο στόχο»
12:02 Η ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας για το 2026 και τις προοπτικές του
11:50 Το βότανο που αντικαθιστά το αλάτι!
11:39 Σύλληψη Παλαιστίνιου στο Πανεπιστήμιο Πατρών για πλαστές φοιτητικές κάρτες
11:38 Πιάστηκαν με ποσότητα κάνναβης στο Αγρίνιο, δυο συλλήψεις
11:38 Eurostar: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις δρομολογίων, στον «αέρα» επιβάτες
11:26 Θανάσιμη πτώση για 32χρονο στο Ηράκλειο
11:25 Οι πρώτες εικόνες με χιονισμένα τοπία στη χώρα, θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν ΦΩΤΟ
11:14 Εξιχνιάστηκε κλοπή κοσμημάτων 44.5000 ευρώ από σπίτι στο Αγρίνιο
11:13 Πάτρα: Νοσοκομεία σε επιφυλακή για γρίπη και ιώσεις – Προσοχή στα συμπτώματα
11:08 Προκλήσεις και προσδοκίες
11:02 Εγκλημα Κολωνάκι: Οι αντιφάσεις του 60χρονου γιου, οι μαρτυρίες και η προφυλάκιση
10:55 «Λαμπάδιασε» βυτιοφόρο στην Εθνική Θεσσαλονίκης – Σερρών, έκλεισε η οδός
10:51 Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός προκάλεσε τροχαίο, τρεις τραυματίες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ