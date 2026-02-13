Συλλήψεις για κύκλωμα απάτης 10 εκατ. ευρώ στο Λούβρο – Στο μικροσκόπιο και εργαζόμενοι του μουσείου

Σε εννέα συλλήψεις προχώρησαν οι γαλλικές Αρχές στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενο κύκλωμα απάτης με εισιτήρια στο Μουσείο του Λούβρου, με την εκτιμώμενη ζημία να ανέρχεται στα 10 εκατ. ευρώ. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται δύο εργαζόμενοι του μουσείου, αρκετοί ξεναγοί, αλλά και άτομο που φέρεται να είχε συντονιστικό ρόλο στο σχήμα.

«Με βάση τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, εκτιμούμε ότι πρόκειται για οργανωμένο δίκτυο που διενεργούσε απάτη σε μεγάλη κλίμακα», δήλωσε εκπρόσωπος του μουσείου στο Agence France-Presse (AFP).

Το Λούβρο, το πλέον επισκέψιμο μουσείο παγκοσμίως, ήταν εκείνο που ενημέρωσε τις Αρχές, οδηγώντας στην έναρξη της έρευνας και στις συλλήψεις. Σύμφωνα με την Εισαγγελία του Παρισιού, η υπόθεση αφορά οργανωμένη και συστηματική επαναχρησιμοποίηση εισιτηρίων για διαφορετικά άτομα.

Πώς φέρεται να δρούσε το κύκλωμα

Όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Le Parisien, το κύκλωμα φέρεται να δραστηριοποιούνταν μέσω ξεναγών που απευθύνονταν κυρίως σε οργανωμένες ομάδες Κινέζων επισκεπτών. Οι ξεναγοί φέρονται να χρησιμοποιούσαν τα ίδια εισιτήρια για περισσότερα από ένα γκρουπ, αποκομίζοντας παράνομα κέρδη.

Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο το δίκτυο να διακινούσε έως και 20 γκρουπ ημερησίως την τελευταία δεκαετία. Παρακολουθήσεις και τηλεφωνικές υποκλοπές φέρονται να επιβεβαίωσαν την κατ’ επανάληψη επαναχρησιμοποίηση εισιτηρίων, αλλά και πρακτικές τεχνητού διαχωρισμού ομάδων ώστε να αποφεύγεται η καταβολή της προβλεπόμενης «αμοιβής ξενάγησης».

Η έρευνα επεκτείνεται και σε ενδεχόμενους συνεργούς εντός του μουσείου, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για καταβολή μετρητών προκειμένου να παρακάμπτονται οι έλεγχοι εισιτηρίων.

Κατασχέσεις και βαρύ κατηγορητήριο

Τον περασμένο Ιούνιο κινήθηκε επίσημη δικαστική διαδικασία για αδικήματα που περιλαμβάνουν οργανωμένη απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διαφθορά και χρήση πλαστών διοικητικών εγγράφων.

Σύμφωνα με το Associated Press, οι ύποπτοι φέρονται να επένδυσαν μέρος των παράνομων εσόδων σε ακίνητα στη Γαλλία και στο Ντουμπάι. Οι Αρχές έχουν ήδη κατασχέσει περισσότερα από 957.000 ευρώ σε μετρητά, εκ των οποίων 67.000 σε ξένο νόμισμα, καθώς και 486.000 ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς.

Νέα πλήγματα σε περίοδο έντασης

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης πίεσης για το Λούβρο, το οποίο εξακολουθεί να διαχειρίζεται τις συνέπειες θεαματικής ληστείας που σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου, όταν δράστες εισέβαλαν από παράθυρο και αφαίρεσαν κοσμήματα του γαλλικού στέμματος αξίας περίπου 88 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, το βράδυ της Πέμπτης σημειώθηκε διαρροή νερού στην γκαλερί Ντενόν, όπου εκτίθενται έργα των Charles Meynier και Bernardino Luini, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί αποτίμηση τυχόν ζημιών.

Η διοίκηση του μουσείου κάνει λόγο για αύξηση περιστατικών απάτης που σχετίζονται με τα εισιτήρια και αναφέρει ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή «δομημένο» σχέδιο αντιμετώπισης, σε συνεργασία με το προσωπικό και τις αστυνομικές Αρχές.

