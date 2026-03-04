Συλλήψεις με 1.865 ευρώ και ακατέργαστη κάνναβη, ΒΙΝΤΕΟ

Συνελήφθησαν στον Πύργο Ηλείας δύο άνδρες ηλικίας 40 και 37 ετών για διακίνηση ναρκωτικών. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και μετά από εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων, καθώς και δημιουργία προφίλ (profiling), διαπιστώθηκε η δράση των δύο ανδρών στη διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης στην περιοχή και προχώρησαν στη σύλληψη τους.

Πάτρα: Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις για το Αστυνομικό Μέγαρο στο ΚΕΤΧ – Τι λέει η Επιτροπή Κατοίκων

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

3 αυτοσχέδιες συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, μικτού βάρους 4,7 γραμμαρίων,

6 ναρκωτικά δισκία φαρμακευτικού σκευάσματος,

2 αεροβόλα τυφέκια,

3 συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

το χρηματικό ποσό των 1.865 ευρώ.

Όπως επισημαίνεται, και οι δύο κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια και άλλα αδικήματα.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, της Ε.Κ.Α.Μ., της Ο.Π.Κ.Ε., της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, καθώς και αστυνομικού σκύλου.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



