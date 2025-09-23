Συλλήψεις μεταναστών σε Πάτρα και Κάτω Αχαΐα

Συνελήφθησαν, σε διαφορετικές περιπτώσεις, σήμερα τα ξημερώματα Τρίτη 23/09/2025, και χθες το απόγευμα Τρίτη 22/9 στην Πάτρα και στην Κάτω Αχαΐα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, δύο αλλοδαποί άνδρες, διότι είχαν εισέλθει και διέμεναν παράνομα στη χώρα.

Στη μια περίπτωση ο αλλοδαπός άνδρας δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις

των αστυνομικών για έλεγχο και τράπηκε σε φυγή, ωστόσο ακινητοποιήθηκε

και συνελήφθη άμεσα.

